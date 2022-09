Davis Cup: Le dichiarazioni della squadra italiana dopo il successo sulla Croazia. Parlano Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti (Video delle partite)

Matteo Berrettini : “E’ stata la mia partita migliore dopo il COVID. Penso comunque di aver giocato partite di alto livello anche allo US Open”.

In Davis non ho giocato tanto e non avevo giocato mai in Italia – ha spiegato -. C’era un’atmosfera pazzesca. Non sono partito bene, ma ho cercato di migliorare durante la partita”.

All’inizio ho faticato con il diritto la palla si gonfia molto. Se non sei perfetto con piedi e busto la palla non va. E sei teso le cose si accentuano. Dopo il primo break subito ho continuato a fare il mio gioco, so che è quello che paga.

Mi sono adattato meglio alle condizioni di gioco, mi sono preso un po’ di tempo ma era normale. Sentivo che l’adrenalina stava crescendo, che il livello stava arrivando. Per me era importante vincere anche perché la Croazia ha un doppio forte.

In Coppa Davis ogni punto va conquistato, conta anche il doppio – ha concluso Berrettini -. Dobbiamo pensare una partita alla volta, da domani testa all’Argentina”.

Lorenzo Musetti : “Sono fiero di aver gestito bene i momenti importanti, e ce ne sono stati tanti. E’ stato importante partire forte nel secondo set, con un break subito. Ho giocato un match solido, si è visto quello su cui sto lavorando. Sono contento di aver mostrato quella continuità che sto facendo fatica ad avere. Poi si può parlare anche dell’aspetto tattico, di come ho gestito il suo servizio e la sua propensione a venire a rete. L’ho passato spesso e allora lui si è messo a scambiare di più da fondo. L’ho portato a giocare il tennis dove ero più favorito. La chiave è stata disinnescare il suo gran servizio.

Una delle vittorie più belle della mia carriera.”

“Da bambino sognavo di esordire in Coppa Davis, ci sono riuscito a Bratislava. Scendere in campo a Bologna con uno stadio pieno di gente che grida il tuo nome si può definire un sogno. Sono contento di aver lavorato tanto e bene, ma non è finita. Ci sarà da lavorare ancora per raggiungere altri obiettivi a lungo termine”.