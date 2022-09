Matteo Berrettini dopo l’approdo ai quarti degli Us Open: “Queste condizioni non mi dispiacciono. Il problema è che ogni giorno cambiano, è difficile abituarsi” (Video)

Matteo Berrettini : “Innanzitutto grazie al pubblico. Sono davvero orgoglioso perché non ho cominciato la partita come avrei voluto, ero sotto di un set e un break e sono riuscito a lottare anche grazie al mio angolo che ha continuato a darmi incoraggiamenti. Lui poi giocava molto bene mentre io ero un pochino stanco. Non volevo finire la partita così, con l’infortunio di Davidovich, ma mi prendo la vittoria”.

Queste condizioni non mi dispiacciono. Il problema è che ogni giorno cambiano, è difficile abituarsi. Questa mattina ho bevuto tantissimo. Mi sono allenato bene per questo torneo, sapevo di essere pronto e il lavoro ha dato i suoi frutti”.

“Non penso che i miei genitori si siano abituati a vedermi giocare (oggi erano presenti in Tribuna). Sono ancora tesi quando guardano una mia partita. Ogni tanto li osservo e mi sa che non si abitueranno mai, però è anche la bellezza di questo sport. Io voglio bene a loro e anche a mio fratello che ha sicuramente ha guardato la partita. Per lui è stato un anno difficile ma sta per tornare”.

