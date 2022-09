US Open: Sinner doma Nakashima in 4 set, è negli ottavi (Video)

Un Jannik Sinner in crescendo vince la sfida di terzo turno a US Open contro lo statunitense Brandon Nakashima col punteggio di 3-6 6-4 6-1 6-2 e vola agli ottavi di finale. Niente derby contro Musetti, trova il bielorusso Ilya Ivashka, n.73 ATP. Jannik ha stentato a trovare la misura in risposta e il miglior ritmo nel primo set, anche per l’ottimo avvio dello statunitense, davvero preciso negli scambi, con la prima palla di servizio e molto aggressivo. Dall’avvio del secondo set l’azzurro ha – forse per la prima volta in carriera, consigliato dal suo coach – deciso di arretrare notevolmente la posizione in risposta. Strano per lui, che ha nell’anticipo uno dei punti di forza, ma così facendo è riuscito ad iniziare la maggior parte degli scambi con risposte profonde che hanno sbattuto Brandon lontano dalla riga fondo, quindi una posizione di vantaggio per Jannik.

Cresciuto al servizio e con tutti i colpi, e via via sempre più aggressivo e pronto a venire a rete a prendersi il punto, Sinner ha vinto un lottato secondo set e poi ha preso il largo dal terzo parziale.

Nel primo set dopo due game molto lottati (con palle break), Sinner incappa in un complicatissimo sesto gioco al servizio. Ace, doppi falli, salva due palle break ma capitola alla terza. Nakashima serve come un treno e vince il set per 6-3

Duro, durissimo il secondo parziale, scambi a grande intensità, con Jannik che cresce in tutti settori del gioco. Si prende un break di vantaggio, ma con un turno di battuta incerto l’azzurro perde il vantaggio nel settimo game. È la scossa che fa girare il match definitivamente. Diventa super aggressivo in risposta, non sfrutta due palle break nell’ottavo game si prende, di forza, il break ed il secondo set per il 6-4.

Da qua in avanti è un assolo di Sinner, sempre più devastante in spinta e con ottimi numeri al servizio. Preciso, potente, pronto a scaricare colpi violentissimi e correre a rete. Un Sinner davvero impressionante nella fase finale, e in ottima condizione fisica. Chiude 6-1 6-2 i restanti parziali e vola negli ottavi. Da favorito.

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

2°Inc. B. Nakashima vs J. Sinner



Slam Us Open B. Nakashima B. Nakashima 6 4 1 2 J. Sinner [11] J. Sinner [11] 3 6 6 6 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 J. Sinner 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-4 → 1-5 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 J. Sinner 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-3 → 0-4 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-2 → 0-3 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 B. Nakashima 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-5 → 1-6 B. Nakashima 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 J. Sinner 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-3 → 1-4 B. Nakashima 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 B. Nakashima 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Nakashima 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 J. Sinner 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 B. Nakashima 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 3-4 → 4-4 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-3 → 1-4 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 3-2 → 4-2 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 B. Nakashima 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Nakashima 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3 ACES 163 DOUBLE FAULTS 469/118 (58%) FIRST SERVE % IN 70/116 (60%)43/69 (62%) WIN % ON 1ST SERVE 52/70 (74%)22/49 (45%)WIN % ON 2ND SERVE23/46 (50%)24/36 (67%) NET POINTS WON 31/39 (79%)2/8 (25%) BREAK POINTS WON 6/19 (32%)41/116 (35%) RECEIVING POINTS WON 53/118 (45%)27 WINNERS 5936 UNFORCED ERRORS 46106 TOTAL POINTS WON 12811944.7 ft DISTANCE COVERED 13576.6 ft51.0 ft DISTANCE COVERED/PT. 58.0 ft