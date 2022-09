WTA 125 Bari: Il Tabellone di Qualificazione. Due azzurre al via

WTA 125 Bari – Tabellone Qualificazione – terra rossa

(1) Raluka Serban vs (6) Andreea Rosca

(2) Dalila Jakupovic vs (WC/7) Nuria Brancaccio

(3) Paula Ormaechea vs (8/WC) Diletta Cherubini

(4) Ekaterina Makarova vs (5) Eva Vedder

Center Court – ore 11:00

(2) Dalila Jakupovic vs (7) Nuria Brancaccio



Il match deve ancora iniziare

(1) Raluka Serban vs (6) Andreea Rosca



Il match deve ancora iniziare

(4) Ekaterina Makarova vs (5) Eva Vedder



Il match deve ancora iniziare

(3) Paula Ormaechea vs (8) Diletta Cherubini Non prima 16:00



Il match deve ancora iniziare