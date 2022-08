Challenger Maiorca: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nardi e Maetrelli al via

Challenger Maiorca – Tabellone Principale – hard

(1) Stricker, Dominic vs (WC) Shelbayh, Abedallah

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs Masur, Daniel

Popko, Dmitry vs (6) Uchida, Kaichi

(4) Bergs, Zizou vs (WC) Rincon, Daniel

(Alt) Zuk, Kacper vs Furness, Evan

Bellier, Antoine vs (Alt) Alvarez Varona, Nicolas

Clarke, Jay vs (5) Barrere, Gregoire

(8) Simon, Gilles vs Pucinelli De Almeida, Matheus

(Alt) Kukushkin, Mikhail vs Maestrelli, Francesco

(Alt) Medjedovic, Hamad vs Qualifier

Lokoli, Laurent vs (3) Vukic, Aleksandar

(7) Nardi, Luca vs de Jong, Jesper

Qualifier vs (Alt) Celikbilek, Altug

(PR) Ofner, Sebastian vs (WC) Janowicz, Jerzy

Qualifier vs (2) Peniston, Ryan

(1) Mansouri, Skandervs (WC) Demin, Yaroslav(Alt) Jones, Benvs (10) Menendez-Maceiras, Adrian

(2) Riedi, Leandro vs (WC) Vallejo, Adolfo Daniel

(Alt) Wallart, Enzo vs (12) Merida, Daniel

(3) Lacko, Lukas vs (Alt) Donski, Alexander

(Alt) Glinka, Daniil vs (11) Damas, Miguel

(4) Rosol, Lukas vs (WC) Privara, Peter Benjamin

(Alt) Little, Daniel vs (7) Gengel, Marek

(5) Seyboth Wild, Thiago vs (Alt) Olivetti, Albano

(WC) Wong, Chak Lam Coleman vs (8) Atmane, Terence

(6) Lazarov, Alexandar vs (Alt) Strombachs, Robert

(Alt) Johnson, Luke vs (9) Barroso Campos, Alberto

PISTA 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Chak Lam Coleman Wong vs [8] Terence Atmane

2. [3] Lukas Lacko vs [Alt] Alexander Donski

3. [4] Lukas Rosol vs [WC] Peter Benjamin Privara

PISTA 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Thiago Seyboth Wild vs [Alt] Albano Olivetti

2. [2] Leandro Riedi vs [WC] Adolfo Daniel Vallejo

3. [Alt] Enzo Wallart vs [12] Daniel Merida

PISTA 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Luke Johnson vs [9] Alberto Barroso Campos

2. [Alt] Daniil Glinka vs [11] Miguel Damas

3. [1] Skander Mansouri vs [WC] Yaroslav Demin

PISTA 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Alexandar Lazarov vs [Alt] Robert Strombachs

2. [Alt] Daniel Little vs [7] Marek Gengel

3. [Alt] Ben Jones vs [10] Adrian Menendez-Maceiras