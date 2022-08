Us Open – Qualificazioni: Riccardo Bonadio annulla 5 match point ed approda al turno decisivo. Si chiude l’avventura di Francesco Passaro

Il perugino sconfitto al secondo turno delle ‘quali’ dal francese Grenier, ma il primo Slam in carriera resta una grandissima esperienza per il futuro.

Riccardo Bonadio annulla cinque palle match ed approda al turno decisivo nelle qualificazioni degli Us Open.

Riccardo Bonadio approda al turno decisivo nelle qualificazioni degli Us Open dopo aver eliminato al secondo turno Borna Gojo classe 1998 e n.179 ATP con il risultato di 46 76 (11) 62.

Da segnalare che l’azzurro nel corso del secondo set ha annullato una palla match sul 4 a 5 e servizio a disposizione e quattro match point nel tiebreak del secondo set prima di vincere la partita al terzo set per 6 a 2.

Al turno finale sfiderà Taberner [15] o Marterer.

Slam Us Open R. Bonadio R. Bonadio 4 7 6 B. Gojo B. Gojo 6 6 2 Vincitore: R. Bonadio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 B. Gojo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 R. Bonadio 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 B. Gojo 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 R. Bonadio 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 B. Gojo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 B. Gojo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 R. Bonadio 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 7*-6 7*-7 7-8* 8-8* 8*-9 9*-9 9-10* 10-10* 11*-10 11*-11 12-11* 6-6 → 7-6 R. Bonadio 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 B. Gojo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 R. Bonadio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 R. Bonadio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Bonadio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 B. Gojo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Bonadio 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 B. Gojo 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 R. Bonadio 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Gojo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Bonadio 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 B. Gojo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 R. Bonadio 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Bonadio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Bonadio 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Si chiude al secondo turno del tabellone di qualificazione l’esperienza newyorchese di Francesco Passaro. Sul prestigioso proscenio degli Us Open, dove un umbro mancava all’appello dal 1991, l’allievo del Maestro Roberto Tarpani (ovviamente al seguito del suo pupillo) cede al più esperto francese Hugo Grenier col punteggio di 76 61. Una sconfitta che lascia un po’ di rammarico, specialmente per il primo parziale in cui il perugino non è riuscito a sfruttare tre set-points; il lunghissimo ed estenuante tie-break, durato ben 23 minuti, si è chiuso con il transalpino più determinato e senza dubbio meno falloso dell’azzurro (tanti gli errori non forzati). Sotto il solleone di Flushing Meadows, Passaro non è riuscito a trovare la giusta reazione e complice la stanchezza, nel secondo set ha lasciato campo all’avversario. Il bilancio americano comunque va preso con ottimismo per il resto del 2022, con il portacolori dello Junior Tennis Perugia che è comunque riuscito a centrare una vittoria e che adesso punta apertamente ad entrare nel Main Draw dei prossimi Australian Open. Intanto c’è da analizzare insieme allo staff la sconfitta contro Grenier e poi programmare il finale dell’anno, a caccia di punti preziosi per il ranking mondiale.