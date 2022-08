Masters 1000 e WTA 1000 Cincinnati: Il programma completo di Lunedì 15 Agosto 2022

Center Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Elena Rybakina vs Mayar Sherif

2. Amanda Anisimova vs [9] Daria Kasatkina

3. [PR] Stan Wawrinka vs Andy Murray

4. [12] Matteo Berrettini vs Frances Tiafoe (non prima ore: 01:00)

5. [WC] Sloane Stephens vs Alizé Cornet (non prima ore: 02:30)

Grand Stand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alex Molcan vs [13] Diego Schwartzman

2. Benjamin Bonzi vs John Isner

3. Jil Teichmann vs Petra Kvitova (non prima ore: 21:00)

4. Kaia Kanepi vs Victoria Azarenka (non prima ore: 01:00)

5. Denis Shapovalov vs [16] Grigor Dimitrov

Stadium 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [15] Roberto Bautista Agut vs Francisco Cerundolo

2. Holger Rune vs [9] Cameron Norrie

3. [13] Leylah Fernandez vs Ekaterina Alexandrova

4. Karen Khachanov vs [WC] Sebastian Korda (non prima ore: 21:30)

5. [Q] Taylor Townsend vs [Q] Ajla Tomljanovic

Porsche Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Aslan Karatsev vs Brandon Nakashima

2. Emil Ruusuvuori vs [WC] J.J. Wolf

3. [WC] Catherine McNally vs Aliaksandra Sasnovich

4. [Q] Tereza Martincova vs [LL] Nuria Parrizas Diaz

5. [Q] Caroline Garcia vs [LL] Petra Martic (non prima ore: 23:00)

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Barbora Krejcikova vs Veronika Kudermetova

2. Sara Sorribes Tormo vs Alison Riske-Amritraj (non prima ore: 18:30)

3. [14] Marin Cilic vs [Q] Jaume Munar (non prima ore: 20:00)

4. [Q] Marcos Giron vs [Q] David Goffin

Court 7 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Eri Hozumi / Makoto Ninomiya vs [OSE] Irina-Camelia Begu / Martina Trevisan

2. [8] Yifan Xu / Zhaoxuan Yang vs Natela Dzalamidze / Monica Niculescu

3. [6] Desirae Krawczyk / Demi Schuurs vs Aleksandra Krunic / Magda Linette

4. [DA SR] Kirsten Flipkens / Sara Sorribes Tormo vs [7] Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko (non prima ore: After Suitable Rest)

5. Marie Bouzkova / Laura Siegemund vs Alicja Rosolska / Erin Routliffe (non prima ore: To Be Arranged)

Court 11 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Jamie Murray / Bruno Soares vs [8] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah

2. Thanasi Kokkinakis / Nick Kyrgios vs Simone Bolelli / Fabio Fognini (non prima ore: 20:30)

3. Alex de Minaur / Cameron Norrie vs [7] Ivan Dodig / Austin Krajicek (non prima ore: 22:00)