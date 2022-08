Challenger San Marino, Meerbusch, Lima e Chicago: I risultati con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

CHALLENGER San Marino (San Marino) – 1° Turno, terra battuta

1. Jelle Selsvs Matteo Gigante

2. [1] Carlos Taberner vs Oriol Roca Batalla



3. Nerman Fatic vs [Q] Francesco Forti



4. [5] Marco Cecchinato vs [WC] Mattia Bellucci (non prima ore: 19:00)



5. [Q] Valentin Vacherot vs [3] Giulio Zeppieri (non prima ore: 21:00)



Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Alt] Maxime Janvier vs [Q] Oleg Prihodko



2. Jesper De Jong vs Marco Trungelliti



3. Robin Haase vs Otto Virtanen



4. Mili Poljicak / Nino Serdarusic vs Vladyslav Manafov / Oleg Prihodko (non prima ore: 15:30)



5. [WC] Marco De Rossi / Manuel Mazza vs Marco Bortolotti / Sergio Martos Gornes



Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Alt] Ivan Gakhov vs [Q] Lukas Neumayer



2. Nikolas Sanchez Izquierdo vs [6] Alexandre Muller



3. Timofey Skatov vs [Q] Alexander Weis



4. [Q] Viktor Durasovic vs [2] Pavel Kotov



CHALLENGER Meerbusch (Germania) -1° Turno, terra battuta

1. [1] Bernabe Zapata Mirallesvs [Q] Max Hans Rehberg

2. [8] Maximilian Marterer vs Jonas Forejtek



3. [4] Yannick Hanfmann vs [Q] Alexey Vatutin (non prima ore: 15:30)



4. [WC] Rudolf Molleker vs [3] Jan-Lennard Struff (non prima ore: 17:30)



STM Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Frederico Ferreira Silva vs Alexander Shevchenko



2. [Q] Lucas Gerch vs [7] Mats Moraing



3. [Alt] Henri Squire vs [Q] Adrian Andreev



4. [5] Jurij Rodionov vs Damir Dzumhur



YONEX Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Vitaliy Sachko vs Filip Horansky



2. [Q] Carlos Lopez Montagud vs [WC] Kimmer Coppejans



3. Dennis Novak vs Vit Kopriva



4. [WC] Kimmer Coppejans / John Sperle vs [4] Neil Oberleitner / Philipp Oswald (non prima ore: 16:00)



GWR Court – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Fabian Fallert / Hendrik Jebens vs Franco Agamenone / Riccardo Bonadio



2. [Q] Clement Tabur vs Lukas Klein



CHALLENGER Chicago (USA) TDQ – 1° Turno Md, cemento

1. [4] Yosuke WatanukiOR [WC] Ryan Harrisonvs [12] Aziz Dougaz

2. Mitchell Krueger vs [7] Roman Safiullin



3. [Alt] Mikhail Kukushkin vs [WC] Govind Nanda



4. Dmitry Popko vs [WC] Ben Shelton (non prima ore: 00:30)



Court 21 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Li Tu vs [WC] Donald Young OR [9] Aidan McHugh



2. [1] Henri Laaksonen vs Borna Gojo



3. Julian Cash / Henry Patten vs Stefan Kozlov / Kaichi Uchida (non prima ore: 21:30)



4. [6] Emilio Gomez vs [WC] Aleksandar Kovacevic (non prima ore: 00:30)



Court 23 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Enzo Couacaud vs [10] Zachary Svajda



2. Dalibor Svrcina vs [Alt] Genaro Alberto Olivieri



3. Gijs Brouwer / Reese Stalder vs Robert Galloway / Alex Lawson (non prima ore: 21:30)



4. [1] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Dalibor Svrcina / Petros Tsitsipas



CHALLENGER Lima (Peru) – 1° Turno, terra battuta

1. [7] Thiago Agustin Tirantevs [Alt] Conner Huertas del Pino

2. Arklon Huertas Del Pino Cordova vs Pedja Krstin



3. Nicolas Alvarez vs [Q] Jorge Panta



4. [WC] Ignacio Buse vs [Q] Eduardo Ribeiro (non prima ore: 00:00)



5. Pedro Boscardin Dias vs [2] Juan Pablo Varillas (non prima ore: 02:00)



Cancha 9 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00)

1. [Q] Tomas Farjat vs [5] Facundo Mena



2. [1] Tomas Martin Etcheverry vs [Q] Juan Sebastian Gomez



3. [3] Camilo Ugo Carabelli vs Nicolas Mejia



4. [Alt] Juan Sebastian Gomez / Kosuke Ogura vs Facundo Juarez / Gabriel Roveri Sidney (non prima ore: 22:00)



Cancha 11 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00)

1. [Alt] Patrick Kypson vs Nick Chappell



2. Roberto Quiroz vs Orlando Luz



3. [Q] Ignacio Carou vs [Q] Juan Bautista Otegui



4. Alejandro Mendoza / Andres Urrea vs Alex Hernandez / Pedja Krstin (non prima ore: 22:00)



