ITF Landisville e Bartolome: I Main Draw

ITF LANDISVILLE(Usa 100k cemento outdoor)

[1] Lin Zhu vs Jodie Anna Burrage

Louisa Chirico vs TBD

Robin Anderson vs Tessah Andrianjafitrimo

Sophie Chang vs [7] Yue Yuan

[4] Sujeong Jang vs TBD

Caroline Dolehide vs TBD

TBD vs TBD

Na-Lae Han vs [6] Erika Andreeva

[5] Simona Waltert vs Alexa Glatch

TBD vs TBD

Nicole Coopersmith vs TBD

Lesley Pattinama kerkhove vs [3] Chloe Paquet

[8] Katarzyna Kawa vs Francesca Di lorenzo

Nigina Abduraimova vs Yuriko Lily Miyazaki

Elizabeth Mandlik vs Hanna Chang

[2] Kristina Mladenovic vs TBD

[1] Arantxa Rusvs TBDLucia Cortez llorcavs Ines IbbouRadka Zelnickovavs Diletta Cherubini[15] Leyre Romero gormazvs TBD

[12] Daniela Seguel vs TBD

Ane Mintegi del olmo vs Paula Arias manjon

Rutuja Bhosale vs Alexandra Osborne

[5] Nadia Podoroska vs TBD

Martha Matoula vs TBD

Leonie Kung vs Polina Kudermetova

Sina Herrmann vs Marta Garcia reboredo montesdeoca

[13] Rosa Vicens mas vs TBD

[10] Carole Monnet vs TBD

En Shuo Liang vs Chantal Sauvant

Olivia Gram vs Aneta Laboutkova

[7] Diana Shnaider vs TBD

[8] Angela Fita boluda vs TBD

Natalia Szabanin vs Kanako Morisaki

Barbora Palicova vs Martina Capurro taborda

[9] Yvonne Cavalle-reimers vs TBD

[14] Irene Burillo escorihuela vs TBD

Xiomara Estevez grillo vs Lilly Elida Haseth

Federica Rossi vs Noelia Bouzo zanotti

[3] Julia Grabher vs TBD

[6] Suzan Lamens vs TBD

Claudia Hoste ferrer vs Marta Huqi Gonzalez encinas

Maria Fernanda Herazo gonzalez vs Malene Helgo

[11] Giulia Gatto-monticone vs TBD

[16] Jessica Bouzas maneiro vs TBD

Gloria Ceschi vs Maria Mateas

Francesca Curmi vs Lia Karatancheva

[2] Elina Avanesyan vs TBD