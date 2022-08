Masters 1000 Montreal: esordio da favorito per Berrettini contro Carreno Busta, in quota lui e Sinner possibili outsider per il successo finale

L’avventura di Matteo Berrettini, testa di serie numero 11, nel torneo Master 1000 di Montreal partirà dal primo turno contro Pablo Carreno Busta. Esordio sicuramente non agevole per il romano che affronterà subito il numero 23 del mondo, ma Berrettini è nettamente favorito in quota da 1,40 per gli esperti a quota 1,38 contro una quota ra il 2.90 e il 3 dello spagnolo. Il risultato esatto più probabile è invece il 2-0 a favore dell’azzurro a tra 1.96 e 2,10, sale a un valore tra 3,35 e 3,90 una vittoria italiana nel terzo set mentre si gioca a una quota compresa tra 5,60 e 6,25 un successo per 2-1 a favore di Carreno Busta.

Berrettini, ancora a caccia della prima vittoria in un Masters 1000, come riporta Agipronews, è anche tra i possibili vincitori del torneo, a 9, stessa quota dell’altro azzurro Jannik Sinner, reduce dalla vittoria di Umago e già al secondo turno dopo il bye dell’esordio. Per i bookie il favorito del torneo è il numero uno del mondo Danil Medvedev, offerto a 3,40, seguito dall’iberico Carlos Alcaraz a 5, mentre è proposto a 7,50 Nick Kyrgios fresco di successo nell’Atp di Washington dopo tre anni di digiuno.

Quote e scontri diretti

