Alcaraz: “Io contro Jannik la nuova saga del tennis? Lo spero” (video)

Carlos Alcaraz è stato costretto ad ingoiare il secondo “boccone amaro” consecutivo ad Umag, altra finale persa – da favorito – contro un tennista italiano. Raggiunto dai microfoni di Eurosport, il formidabile classe 2003, al best ranking di n.4 nella nuova classifica ATP, non ha perso il sorriso e si augura che la rivalità con Sinner possa diventare un classico, per i grandi titoli negli scenari più importanti.

“Me lo auguro!” risponde Carlos alla domanda se questa rivalità possa diventare una nuova saga nel tennis. “Avremo altre battaglie in futuro nei grandi stadi per i tornei più importante. Siamo ancora giovani, abbiamo un grande futuro davanti a noi. Voglio giocare altre battaglie contro di lui”.

"La rivalità tra me e Sinner è il futuro del tennis"

In questo momento il giovane spagnolo è n.2 della Race to Turin, dietro Nadal, mentre Sinner è al 13esimo posto, appena dietro Matteo Berrettini.