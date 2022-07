ATP 250 Gstaad: Finale amara per Matteo Berrettini. Titolo a Casper Ruud

Berrettini sconfitto in finale

Finale amara per Matteo Berrettini nel torneo ATP 250 di Gstaad.

L’azzurro è stato sconfitto dal norvegese Casper Ruud, prima testa di serie, con il risultato di 46 76 (4) 62 dopo 2 ore e 34 minuti di partita.

Per Ruud si tratta del secondo successo consecutivo a Gstaad ed il nono successo in carriera nel circuito maggiore.

Primo set: Berrettini sul 2 pari dopo aver annullato due palle game piazzava il break con la complicità di Ruud che sulla palla break si faceva ingolosire dalla risposta alta dell’azzurro ma tirava il dritto fuori di molto.

Sul 3 a 2 Matteo, dal 15-40, annullava complessivamente tre palle break e piazzava anche un fondamentale ace sul game point portandosi sul 4 a 2.

L’azzurro poi concedeva soltanto due punti nei restanti due turni di battuta portando a casa la frazione per 6 a 4 e piazzando sul set point un servizio vincente.

Secondo set: Ruud sull’1 pari era bravo ad annullare due palle break e altrettanto bravo era il norvegese ad annullare sul 4 pari con un bel diritto vincente un break point.

Si andava al tiebreak e qui l’azzurro avanti per 1 a 0 con minibreak commetteva diversi errori gratuiti lasciando strada a Ruud che si portava sul 5 a 1 prima di chiudere la frazione per 7 punti a 4.

Terzo set: Matteo aveva un calo anche fisico e Ruud dopo aver mancato tre palle break nel primo game piazzava il break due giochi più avanti e poi si ripeteva anche nel quinto gioco togliendo ai vantaggi il servizio all’azzurro e portandosi sul 4 a 1.

Casper poi era perfetto nei restanti due turni di battuta e con un servizio vincente centrale sul match point chiudeva la partita per 6 a 2.

ATP Gstaad Casper Ruud [1] Casper Ruud [1] 4 7 6 Matteo Berrettini [2] Matteo Berrettini [2] 6 6 2 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-1 → 5-2 C. Ruud 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 0-1 → 1-1 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* ace 5-1* 5*-2 5*-3 6-3* ace 6-4* 6-6 → 7-6 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-0 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 C. Ruud 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 C. Ruud 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-4 → 3-4 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 C. Ruud 15-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 C. Ruud 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

8 ACES 101 DOUBLE FAULTS 056/88 (64%) FIRST SERVE 61/105 (58%)45/56 (80%) 1ST SERVE POINTS WON 46/61 (75%)21/32 (66%) 2ND SERVE POINTS WON 23/44 (52%)4/5 (80%) BREAK POINTS SAVED 9/11 (82%)15 SERVICE GAMES PLAYED 1515/61 (25%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 11/56 (20%)21/44 (48%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 11/32 (34%)2/11 (18%) BREAK POINTS CONVERTED 1/5 (20%)15 RETURN GAMES PLAYED 1566/88 (75%) SERVICE POINTS WON 69/105 (66%)36/105 (34%) RETURN POINTS WON 22/88 (25%)102/193 (53%) TOTAL POINTS WON 91/193 (47%)