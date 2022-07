Gulbis: “Il tennis è uno sport o una cena tra aristocratici?” (Video)

Ernests Gulbis ha vissuto una settimana molto movimentata al Challenger di Trieste. Oltre a consigliare a un avversario di imparare a giocare a tennis dopo averlo battuto nell’ultimo turno di qualificazione, il 35enne lettone ha avuto altre curiose sfuriate in questi giorni, come questa, in cui ha chiesto, dopo un warning subito, al Giudice di sedia se il tennis sia, in fin dei conti, uno sport o una cena tra aristocratici?

Ex top 10 e attualmente fuori dalla top 150 ATP, Gulbis ha perso al primo turno del main draw di Trieste contro l’argentino Santiago Rodriguez Taverna.