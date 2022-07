Da Verona: Francesco Maestrelli conquista la finale (con il programma di domani)

Maestrelli è il primo finalista degli Internazionali tennis di Verona

Non ci crede ancora. Francesco Maestrelli è il primo finalista. Il diciannovenne dopo tre ore di gioco contro Ofner trionfa con 6/4 6/7(6) al tie break e 6/3. Ofner, nonostante sia riuscito al tie break del secondo set ad annullare due match point, ha dovuto arrendersi alla determinazione e alla grinta dell’italiano, che si è aggiudicato il posto per il gran finale nello Scaligero Arena delle grandi occasioni.

Pedro Cachin è il secondo finalista degli Internazionali di Verona

L’argentino ha battuto Marco Cecchinato per 6/7 al tie-break, 6/0, 7/5. Dopo il primo set che ha visto in vantaggio l’italiano, la prima testa di serie del torneo ha vinto le successive due partite.

Oltre due ore e mezza di sfida punto a punto, che hanno entusiasmato il numeroso pubblico presente.

E’ stato un bellissimo match tra due grandi protagonisti. Se l’argentino non si scoraggiava e rispondeva con grande attenzione a tutte le provocazioni tecniche del palermitano, l’italiano con il suo rovescio ad una mano faceva brillare la sua classe con dei lungolinea degni di una gara del Roland Garros.

Palle corte, attacchi e back spin lo mettevano a dura prova ma Pedro riusciva spesso a venirne fuori. Cachin è stato più regolare e lucido nei momenti topici della gara.

Domani alle ore 21:15 lo attende in finale la sorpresa Maestrelli.

Vavassori-Martinez vincitori del doppio degli Internazionali tennis di Verona.

Al termine di un match molto spettacolare, l’italiano Andrea Vavassori con il venezuelano Luis David Martinez hanno vinto gli Internazionali di tennis di Verona al long tie-break 7/6, 3/6, 12/10. Dura l’opposizione di Juan Ignacio Galarza (Arg) e Tomas Lipovsek Puches (Slo).

Sul Grand Stand molti gli spettatori che hanno seguito l’incontro nonostante il sole a picco sulla terra rossa. Vavassori e Martinez succedono nell’albo d’oro del torneo a Fabien Reboul e Xavi Goumbi.

