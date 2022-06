Wimbledon: Novak Djokovic e l’allenamento con Marin Cilic e Rafael Nadal con Matteo Berrettini

Marin Cilic si è ritirato questo lunedì da Wimbledon dopo essere risultato positivo al test del covid-19, cosa che ha permesso a Nuno Borges di accedere all’evento principale del terzo Grande Slam della stagione.

La questione avrebbe potuto concludersi qui, ma non è così. Il 23 giugno, il croato si è allenato sul Centre Court dell’All England Club con Novak Djokovic.

Durante la sessione di allenamento, che si è svolta quattro giorni prima che l’ex numero tre del mondo risultasse positivo al test, i due si sono scambiate diverse parole prima e dopo cosa che non sorprende considerando il buon rapporto tra i due.

Non sorprende però che la stampa specializzata stia già dando grande risalto a questo allenamento, in quanto Djokovic potrebbe rischiare di essere positivo anche se i test non sono obbligatori.

Passiamo alla positività di Matteo Berrettini è stata la notizia del giorno a Wimbledon. L’italiano, finalista nel 2021 e uno dei maggiori pretendenti al titolo, si è ritirato dal Grande Slam britannico dopo essere risultato positivo al Covid-19 a seguito di alcuni giorni di sintomi influenzali.

Il fatto è che questo caso potrebbe avere ulteriori ramificazioni, con campanelli d’allarme per Rafael Nadal. Infatti, l’italiano si è allenato con Rafa sul Centre Court giovedì, in una sessione storica visto che è stata la prima sul palcoscenico principale di Wimbledon prima dell’inizio del torneo.

Nadal farà il suo debutto oggi affrontando Francisco Cerundolo.