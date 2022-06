Squalificato per doping il 22enne brasiliano Gilbert Soares Klier Junior, n.354 del ranking ATP

Nuovo provvedimento da parte dell’International Tennis Integrity Agency (ITIA) che, a poche ore dall’annuncio della squalifica della cilena Barbara Gatica, ha comunicato la sospensione provvisoria dalle competizioni del circuito professionistico per il brasiliano Gilbert Soares Klier Junior, ventiduenne che attualmente occupa la posizione n.354 del ranking ATP ed è stato anche n.10 al mondo a livello Juniores. Il tennista sudamericano, vincitore di quattro titoli ITF in carriera in singolare, è risultato positivo al SARM S22 nel corso di un controllo effettuato durante il torneo Challenger di Mexico City nell’aprile scorso (in quella circostanza, il brasiliano perse al primo turno del main draw contro lo svizzero Huesler dopo aver superato Reinberg e Paul nei due turni di qualificazione).