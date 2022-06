WTA Eastbourne: Camila Giorgi vola in semifinale

Una Camila Giorgi molto concentrata e positiva domina il suo incontro di quarti di finale, demolendo la resistenza della bulgara Viktorija Tomova (entrata in tabelline lucky loser al posto di Jabeur) col punteggio di 6-2 6-1 in un’ora di partita. Un successo che la porta di nuovo in semifinale, dopo quella raggiunta lo scorso anno, dove aspetta la vincente di Ostapenko (campionessa in carica) contro Kalinina.

Si conferma l’ottimo momento di forma per l’azzurra e la sua predilezione per i campi in erba, dove il suo tennis istintivo e velocissimo esplode in tutta la sua pericolosità. Quando Camila riesce a trovare una giornata in cui il suo gioco scorre senza intoppi e non avverte grande pressione, può diventare irresistibile.

Già a Roland Garros si era vista una Giorgi in buona forma fisica, ci si aspettava una stagione sui prati di qualità. Detto fatto: quarti a Birmingham (per la prima volta nel 2022) la scorsa settimana e conferma della semifinale a Eastbourne in quella in corso.

Non c’è molto da raccontare sulla vittoria di oggi: Giorgi ha dominato. Solo una partenza in salita, immediatamente risolta con una zampata di classe per un parziale di 12 punti a 3. Uno strappo che l’ha riportata al comando, quindi è scappata via completando una striscia di 6 games di fila. Tutto facile anche all’avvio del secondo set: un break e via avanti, chiudendo quindi in totale scioltezza senza particolari problemi.