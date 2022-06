Berrettini is back

Matteo Berrettini ha conquistato per la seconda volta il prestigioso torneo del Queen’s, e il suo rovescio in slice ha avuto anche durante la finale un ruolo fondamentale per il conseguimento della vittoria.

Quando si ascolta la telecronaca di un incontro di tennis, si sente spesso parlare di cambio di ritmo, caratterizzato principalmente dal passaggio da un colpo in topspin o piatto a un colpo in backspin.

Nel tennis moderno, contraddistinto da una limitata alternanza di colpi rispetto al passato, il rovescio in back assume un importanza strategica fondamentale, e ciò non dipende solo dal fatto che la pallina su superfici veloci come l’erba rimbalzi meno.

Il segreto della sua efficacia si cela soprattutto dietro un’importante variabile che ha a che vedere con il nostro cervello, che possiamo indicare con il nome di “tempo cognitivo”.

Per capire meglio come funziona e perché è così importante, risulterà utile comprendere il funzionamento del cosiddetto sistema attenzionale supervisore (SAS) proposto per la prima volta da Norman e Shallice nel lontano 1988.

Tale sistema, secondo quanto descritto dai due studiosi, permetterebbe di selezionare schemi di funzionamento o operazioni automatizzate memorizzate precedentemente attraverso la ripetizione continua di una sequenza di azioni o gesti motori. Prendiamo ad esempio uno scambio dritto-rovescio sulla diagonale. Il sistema SAS di entrambi i contendenti attiverà lo schema “diagonale dritto-rovescio”, che permetterà un risparmio cognitivo importante visto che non richiederà risorse supplementari per l’elaborazione di nuove informazioni.

Ipotizziamo ora che un giocatore decida di variare il suo schema proponendo un rovescio in back sulla stessa diagonale. In questo momento il “tempo cognitivo”, cioè il tempo che il giocatore avversario ha a disposizione per pensare il colpo successivo, si allungherà rispetto alla serie di colpi precedenti. Il sistema attenzionale supervisore (SAS), di fronte a una variabile di tempo differente, non sarà in grado di riconoscere lo schema precedente e richiederà l’intervento della memoria di lavoro, cioè attiverà ulteriori risorse cognitive per elaborare un problem solving adeguato alla nuova situazione. In altre parole, poiché il colpo in back risulterà più lento rispetto al colpo che l’ha preceduto, lo schema cognitivo utilizzato fino a quel momento, non potendo entrare subito in esecuzione, andrà in “competizione” con altri schemi di funzionamento applicabili alla nuova situazione. Questo richiederà un ulteriore sforzo cognitivo per attivare una nuova azione di problem solving, che porterà il giocatore a decidere se continuare con lo schema precedente o proporne una variazione. Maggiore sarà il cambio di ritmo, maggiore sarà la probabilità che il giocatore si ritrovi “costretto a pensare” per elaborare una nuova soluzione. In sintesi, l’eventualità che due o più schemi rimangano “in contesa tra loro” troppo a lungo, determinerà un eccessivo consumo di risorse cognitive, limitando l’attenzione focalizzata sul colpo e incrementando di conseguenza la possibilità che l’avversario commetta un errore.

Ed è proprio ciò che potrebbe essere accaduto durante la finale del Queen’s, dove le variazioni con lo slice di Matteo determinavano spesso l’errore sul colpo successivo del suo rivale.

Complimenti a Berrettini dunque, per aver dimostrato ancora una volta una grande capacità di saper cambiare il ritmo di gioco durante gli scambi, con la maestria che solo i grandi campioni sono in grado di fare.





Marco Caocci

Psicologo