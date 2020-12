Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 14 dicembre)

Ultima settimana di tornei internazionali prima della sosta in vista della prossima stagione: a partire da domani, nelle manifestazioni Under 18 saranno al via tre giocatori italiani. Greta Langiu giocherà nel tabellone principale del G5 di Lima (Perù) mentre Gabriele Thomas Brancatelli e Teo Masera saranno di scena nelle qualificazioni rispettivamente a La Paz (Bolivia) e Hammam Sousse (Tunisia) in due eventi di Grado 5.

J5 La Paz (Bolivia – G5 – Terra outdoor)

Q: Gabriele Thomas Brancatelli

J5 Hammam Sousse (Tunisia – G5 – Cemento outdoor)

Q: Teo Masera

J5 Lima (Perù – G5 – Terra outdoor)

MD: Greta Langiu