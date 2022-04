Billie Jean King Cup – Qualificazioni Finals: Italia vs Francia 3-0. Camila Giorgi porta l’Italia alle Finals di novembre

L’Italia ha battuto 3-0 la Francia nella sfida valida per i preliminari dell’edizione 2022 di Billie Jean King Cup by BNP Paribas, andata in scena sul green-set del Centrale del Tennis Club Alghero e che assegnava un posto alle Finals di novembre (in sede unica ancora da definire).

Camila Giorgi, n.30 WTA, ha battuto nel terzo singolare per 62 60, in un’ora e dodici minuti di partita, Harmony Tan, n.107 WTA (schierata al posto di Alize Cornet, n.34 WTA), aggiudicandosi gli ultimi dodici giochi di fila dell’incontro dopo essere stata sotto nel punteggio per 0 a 2.

Billie Jean King Cup – Gruppo Mondiale (Mondo) – Qualificazione

Date: 15 Apr – 16 Apr 2022 Venue: Tennis Club Alghero, Alghero SS, Italy Surface: Hard – Mapecoat TNS Finish 3, Outdoor Ball: Dunlop Fort All Court Tournament Select

12:00 Italia – Francia 3-0

Camila Giorgi (ITA) c. Alize Cornet (FRA)



ITF Billie Jean King Cup 2022 C. Giorgi C. Giorgi 6 6 H. Tan H. Tan 2 0 Vincitore: C. Giorgi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 H. Tan 0-15 0-30 0-40 5-0 → 6-0 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 H. Tan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-0 → 4-0 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 H. Tan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 H. Tan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 H. Tan 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 H. Tan 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 C. Giorgi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 H. Tan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 C. Giorgi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Jasmine Paolini (ITA) c. Oceane Dodin (FRA)



ITF Billie Jean King Cup 2022 J. Paolini J. Paolini 0 O. Dodin O. Dodin 0 Non disputata Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

Lucia Bronzetti/Martina Trevisan (ITA) c. Alize Cornet/Kristina Mladenovic (FRA)



Il match deve ancora iniziare

Ieri

Jasmine Paolini (ITA) c. Alize Cornet (FRA)



ITF Billie Jean King Cup 2022 J. Paolini J. Paolini 2 6 7 A. Cornet A. Cornet 6 1 6 Vincitore: J. Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* 6-2* df 6-6 → 7-6 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Cornet 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Cornet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Cornet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-5 → 2-6 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 A. Cornet 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 1-4 → 1-5 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-4 → 1-4 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-2 → 0-3 A. Cornet 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-1 → 0-2 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Camila Giorgi (ITA) c. Oceane Dodin (FRA)