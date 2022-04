Masters 1000 Monte Carlo: La prima finale di Alejandro Davidovich Fokina in un Masters 1000. Sfiderà Stefanos Tsitsipas

Alejandro Davidovich Fokina si è qualificato per la finale del Masters 1000 di Monte Carlo, in quella che sarà la sua prima finale ATP 1000 della carriera.

Il 22enne tennista spagnolo si è complicato il match, ma alla fine ha battuto un altro avversario importante, questa volta il bulgaro Grigor Dimitrov.

In un duello durato quasi 2 ore e 45 minuti, Davidovich Fokina ha trionfato 6-4, 6-7(2), 6-3 dopo una montagna russa di emozioni da entrambe le parti.

Davidovich Fokina avrebbe potuto vincere in due set quando ha servito per chiudere la partita sul 5-4 nel secondo set, ma la pressione è stata troppo forte ed ha ceduto la battuta.

Si è lasciato sfuggire il secondo set e nel terzo set ha iniziato molto male, visto che era sotto per 0-2 e ha anche salvato quattro palle per evitare un doppio break.

Quello che è certo è che Fokina ha resistito ed ha chiesto un time out medico sull’ 1-2 nel terzo set a causa di problemi fisici e, da allora in poi, ha recuperato e Dimitrov è stato di nuovo il giocatore che ha fatto più errori non forzati.

Gli errori non forzati sono stati protagonisti in questa partita: in totale ci sono stati 49 errori non forzati per ciascuno, contro solo 17 vincenti di Fokina e 19 di Dimitrov.

Ora sfiderà Stefanos Tsitsipas (ATP 5) che potrà andare a caccia del secondo titolo consecutivo nel Masters 1000 di Monte Carlo. Il campione in carica si è infatti qualificato per la finale grazie al successo su Alexander Zverev (3), battuto con il punteggio di 6-4 6-2 in 1h15′. Il greco ha mostrato di aver smaltito meglio del tedesco le fatiche della vigilia – che li ha visti entrambi protagonisti di due lunghissimi match nei quarti finale – riuscendo a dettare il ritmo della partita. E, se nel primo set ha dovuto strappare tre volte la battuta all’avversario, abile a centrare due controbreak prima di cedere al 10o game, nel secondo ha ottenuto due break chiudendo in discesa pur senza giocare un tennis brillante.

Masters 1000 Monte Carlo (Monaco) – Semifinali, terra battuta

Court Rainier III – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [1] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs Rohan Bopanna / Jamie Murray



2. Alejandro Davidovich Fokina vs Grigor Dimitrov (non prima ore: 13:30)



3. [3] Stefanos Tsitsipas vs [2] Alexander Zverev (non prima ore: 15:30)



4. [8] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer vs [6] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah