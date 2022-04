Jannik Sinner dopo la sconfitta a Monte Carlo contro Zverev: “Peccato. Non c’è un granché da dire. Ho provato a fare del mio meglio. È andata così” (Video della partita)

Jannik Sinner : “Peccato. Non c’è un granché da dire. Ho provato a fare del mio meglio. È andata così. Ci ho provato, mi sono tirato fuori dalle difficoltà. Poteva vincerla lui, potevo vincerla io. Adesso c’è da lavorare e vediamo i prossimi programmi.

Il problema alle veschiche non ha condizionato la mia partita.

Ci sono stati tanti momenti chiave. Difficile dire ora che cosa avrei potuto fare di diverso, ma credo di aver fatto anche tante cose buone. Sono soddisfatto ma non pienamente di come è andata oggi“.