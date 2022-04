Al Città di Firenze Under 18 siamo agli ottavi di finale

Il 45ª edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 “Città di Firenze” si allinea agli ottavi di finale e sono numerosi gli italiani ancora protagonisti della kermesse giovanile fiorentina, con ingresso libero, che fa ripartire il tennis junior di alto livello.

E la sorpresa arriva proprio dal ligure, che si allena all’Accademia di Piatti, Giacomo Nosei che dopo aver superato tre turni di qualificazione sconfigge il favorito del tabellone, il tedesco Liam Gavrielides, per 64 60 “Ho giocato molto bene il primo set – spiega Nosei – poi ad inizio secondo set ho tenuto e lui ha iniziato a sbagliare e così ho approfittato del momento e sono riuscito a vincere anche questa gara”. Il match più divertente e combattuto al maschile è stato quello tra Niccolò Ciavarella e il polacco Maciej Kos terminato per l’azzurro 67 76 75. Dopo 3 ore di gioco l’italiano ha portato a casa il match. Ben i due svizzeri che superano il turno Manfredi Graziani e Andrin Casanova e lo sloveno Matic Kriznik che prevale sull’italiano Jacopo Bilardo per 63 64.

Nel tabellone femminile avanzano le prime due favorite. Evialina Laskevich che gioca senza bandiera, supera Denise Valente 75 60 e l’olandese Isis Louise Van den Broek (2) prevale su Gaia Greco per 36 63 61. Tutto il pubblico del Circolo Tennis Firenze si è poi assiepato sul campo Palazzina per applaudire Anna Paradisi che in due set (64 64) ha la meglio sull’estone Elisabeth Iila “Giocare in casa non è mai facile e poi era da un po’ che non giocavo più in Italia e al Circolo del Tennis – spiega Paradisi che si allena all’Accademia Rafa Nadal in Spagna – all’inizio ero un po’ tesa poi ho iniziato a giocare il mio tennis e sono riuscita a superare il turno”. Ora per la giocatrice toscana il derby con Vittoria Paganetti. Chi vince affronterà nei quarti la numero uno.

Iniziati anche i tornei di doppio che avranno la propria conclusione domenica 17 aprile con la coppia Evialina Laskevic ed Ella McDonald come favorite nel tabellone femminile con numero due il duo composto da Paradisi e Vandenbroek. Nel maschile il duo azzurro Niccolò Ciavarella e Daniele Minighini precede la coppia Maciej Kos e Stepan Mruzek.

Molto seguito e con tanta partecipazione il primo incontro con gli specialisti dell’Ospedale Pediatrico Meyer che ha trattato il tema “Sport e sana alimentazione”, venerdi 15 aprile alle 17 il secondo appuntamento parlerà di “Sport e prevenzione, la possibilità di un’attività fisica per tutti” sempre con i medici e gli specialisti dell’ospedale Meyer.

Il direttore del torneo è Giovanni Del Panta mentre il giudice arbitro della manifestazione è l’esperto Sebastiano Cavarra.