Challenger Madrid: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri tra Md e Quali

Challenger Madrid – Tabellone Principale – terra

(1/WC) Carballes Baena, Roberto vs Popko, Dmitry

Moroni, Gian Marco vs Kotov, Pavel

Skatov, Timofey vs Qualifier

Marterer, Maximilian vs (6/WC) Pouille, Lucas

(4) Verdasco, Fernando vs Kuzmanov, Dimitar

Elias, Gastao vs Guinard, Manuel

Qualifier vs Cachin, Pedro

Celikbilek, Altug vs (8) Milojevic, Nikola

(7) Tseng, Chun-hsin vs Qualifier

Qualifier vs (Alt) Ajdukovic, Duje

Giannessi, Alessandro vs Trungelliti, Marco

Qualifier vs (3) Lopez, Feliciano

(5) Moraing, Mats vs (Alt) Bourgue, Mathias

(PR) Ofner, Sebastian vs Qualifier

(WC) Damas, Miguel vs Piros, Zsombor

O’Connell, Christopher vs (2) Monteiro, Thiago





Challenger Madrid – Tabellone Qualificazione – terra

(1/WC) Barranco Cosano, Javier vs (WC) Moro Canas, Alejandro

Yevseyev, Denis vs (10) Oliel, Yshai

(2) Brancaccio, Raul vs (WC) Carretero, Pablo

Martineau, Matteo vs (11) Blanch, Ulises

(3) Esteve Lobato, Eduard vs (Alt) Cuevas, Martin

(Alt) Sanchez Jover, Carlos vs (8) Roca Batalla, Oriol

(4) Alvarez Varona, Nicolas vs Gimeno Valero, Carlos

Krutykh, Oleksii vs (7) Lamasine, Tristan

(5) Sousa, Pedro vs (PR) Jahn, Jeremy

Geerts, Michael vs (12) Marozsan, Fabian

(6) Nikles, Johan vs (WC) Merida Aguilar, Daniel

Molleker, Rudolf vs (9) Jacquet, Kyrian

Central – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Raul Brancaccio vs [WC] Pablo Carretero

2. [1/WC] Javier Barranco Cosano vs [WC] Alejandro Moro Canas

3. [6] Johan Nikles vs [WC] Daniel Merida Aguilar

4. [3] Eduard Esteve Lobato vs [Alt] Martin Cuevas

Pista 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Matteo Martineau vs [11] Ulises Blanch

2. [4] Nicolas Alvarez Varona vs Carlos Gimeno Valero

3. [5] Pedro Sousa vs [PR] Jeremy Jahn

4. [Alt] Carlos Sanchez Jover vs [8] Oriol Roca Batalla

Pista 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Denis Yevseyev vs [10] Yshai Oliel

2. Oleksii Krutykh vs [7] Tristan Lamasine

3. Michael Geerts vs [12] Fabian Marozsan

4. Rudolf Molleker vs [9] Kyrian Jacquet