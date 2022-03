WTA 1000 Miami: Continua il sogno di Lucia Bronzetti. L’azzurra approda al terzo turno

Continua il torneo da sogno di Lucia Bronzetti che approda al terzo turno del torneo WTA 1000 di Miami.

L’azzurra, lucky loser, ha sconfitta questa sera al secondo turno la svizzera Stefanie Voegele, lucky loser che ha preso il posto di Camila Giorgi, con il risultato di 62 61 in 1 ora e 20 minuti di partita.

Al terzo turno Lucia Bronzetti sfiderà Pliskova [6] o Kalinskaya [Q].

Nel primo set Lucia sotto per 1 a 2 senza break, piazzava un bel parziale di cinque game consecutivi e conquistava senza patemi la frazione per 6 a 2.

Nel secondo set la Bronzetti si portava in un attimo sul 4 a 0, nel quinto gioco mancava due palle per il triplo break e poi sul 4 a 1 annullava due palle break, prima di chiudere la partita per 6 a 1 mettendo a segno il triplo break del parziale.