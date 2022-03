Raducanu nuovo testimonial di Porsche

Emma Raducanu continua a mietere successi commerciali. La 19enne britannica, campionessa dell’ultimo US Open, ha firmato un’altra prestigiosa partnership con uno dei marchi automobilistici più conosciuti al mondo: Porsche.

Così Emma: “Porsche è sempre stata nella mia testa. È uno dei marchi che ho sempre amato fin da piccola. Uno dei miei allenatori aveva una 911 Targa. Quando l’ho vista ho continuato a sognare di averne una. È importante allinearmi alle partnership e ai marchi che amo e con cui mi identifico. Questa partnership è incredibile”.

Anche la casa automobilistica tedesca accoglie la giovane tennista con il seguente tweet.

Welcome to the Porsche Tennis Family, @EmmaRaducanu! Only 19 years old and already a Grand Slam champion, our new Brand Ambassador is at the start of a great career. We look forward to being by your side and cannot wait to see you in action at the Porsche Tennis Grand Prix! 🎾👏 pic.twitter.com/SBEKH6c4Z7

— Porsche Tennis (@PorscheTennis) March 21, 2022