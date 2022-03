La velocità dei piedi di Jannik Sinner (Video)

Una delle migliori qualità di Jannik Sinner è senza dubbio il suo equilibrio dinamico, come riesca ad arrivare molto bene sulla palla grazie a piccoli passi, appoggi eccellenti e reattività. Nonostante la prestazione dell’altra notte ad Indian Wells non sia stata una delle sue migliori proprio dal punto di vista atletico, tennistv ha creato un piccolo focus su Jannik. Da bordo campo, le telecamere del network tennistico si sono soffermate sui piedi di Sinner, evidenziando quanto i suoi piedi siano rapidi nella ricerca del miglior equilibrio e della palla. Vi mostriamo il video poiché è interessante, soprattutto per coloro che non sono ancora riusciti ad ammirarlo dal vivo dalla tribuna laterale.

Marco Mazzoni