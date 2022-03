Masters 1000 e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Domenica 13 Marzo 2022

STADIUM 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Emma Raducanu vs Petra Martic

2. [3] Iga Swiatek vs [29] Clara Tauson

3. [6] Matteo Berrettini vs [Q] Holger Rune

4. [24] Simona Halep vs [16] Cori Gauff (non prima ore: 02:00)

5. Tommy Paul vs [3] Alexander Zverev

STADIUM 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Sam Querrey vs [23] John Isner

2. [31] Alexander Bublik vs [WC] Andy Murray

3. [25] Madison Keys vs Alison Riske (non prima ore: 23:00)

4. [WC] John Isner / Jack Sock vs [WC] Thanasi Kokkinakis / Nick Kyrgios (non prima ore: 02:00)

5. [23] Daria Kasatkina vs [15] Angelique Kerber (non prima ore: 04:00)

STADIUM 3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Andrey Rublev vs Dominik Koepfer

2. Kamil Majchrzak vs [20] Taylor Fritz

3. [DA SR] Laura Siegemund / Vera Zvonareva vs [OSE] Alizé Cornet / Leylah Fernandez

4. Brandon Nakashima vs [28] Frances Tiafoe (non prima ore: 01:00)

5. [8] Caroline Dolehide / Storm Sanders vs [OSE] Madison Keys / Jessica Pegula

STADIUM 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [22] Aslan Karatsev vs [WC] Steve Johnson

2. Botic van de Zandschulp vs [9] Felix Auger-Aliassime

3. [Q] Harriet Dart vs Kaia Kanepi

4. Jordan Thompson vs [33] Grigor Dimitrov (non prima ore: 01:00)

5. [4] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Sebastian Korda / Jannik Sinner

STADIUM 5 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [24] Marin Cilic vs Miomir Kecmanovic

2. [14] Diego Schwartzman vs Emil Ruusuvuori

3. [29] Alex de Minaur vs [LL] John Millman

4. [16] Pablo Carreno Busta vs [Q] Jaume Munar

5. [7] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs Federico Delbonis / Cameron Norrie

STADIUM 6 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [28] Liudmila Samsonova vs Danka Kovinic

2. Oscar Otte vs [11] Hubert Hurkacz

3. [LL] Anna Kalinskaya vs [26] Sorana Cirstea

4. [WC] Feliciano Lopez / Stefanos Tsitsipas vs [6] Tim Puetz / Michael Venus

5. Kevin Krawietz / Andreas Mies vs [2] Rajeev Ram / Joe Salisbury

STADIUM 9 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [PR] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin vs Sander Gille / Matwe Middelkoop

2. [8] Jamie Murray / Bruno Soares vs Rohan Bopanna / Denis Shapovalov

3. Facundo Bagnis vs [30] Lloyd Harris

4. [6] Desirae Krawczyk / Demi Schuurs vs Marie Bouzkova / Lucie Hradecka

5. Eri Hozumi / Makoto Ninomiya vs Irina-Camelia Begu / Monica Niculescu