WTA 1000 Indian Wells: Prima vittoria in carriera contro una top ten per Jasmine Paolini

Prima vittoria in carriera contro una top ten per Jasmine Paolini che approda al terzo turno del torneo WTA 1000 di Indian Wells.

L’azzurra ha sconfitto questa sera al secondo turno la bielorussa Aryna Sabalenka n.2 del mondo con il risultato di 26 63 63 dopo 1 ora e 47 minuti di partita.

Al terzo turno Jasmine Paolini sfiderà Golubic o Putintseva.

Da segnalare che la Paolini dopo aver perso in maniera netta il primo set per 6 a 2 e vinto la seconda frazione per 6 a 3 nel terzo e decisivo set l’azzurra sul 3 pari, 15-40, annullava due delicate palle break e poi nel gioco successivo sul 30 pari e complici due errori gratuiti della bielorussa metteva a segno il break a 30.

Sul 5 a 3 Jasmine, dallo 0-30, conquistava quattro punti consecutivi (complici anche di 4 errori gratuiti di Aryna) e conqustava a sorpresa e alla prima palla match utile la partita per 6 a 3.