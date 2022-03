Indian Wells: Nadal e Medvedev si giocano il titolo, in quota Berrettini può sognare

Saranno Rafael Nadal, vincitore degli ultimi Australian Open, e Daniil Medvedev, nuovo numero 1 ATP e finalista a Melbourne, a giocarsi la vittoria nel Masters 1000 di Indian Wells. Sono queste le previsioni dei bookmaker sul primo torneo della categoria Masters in scena quest’anno: infatti, i due sono appaiati a 3,65 nelle quote per il successo finale, seguiti a distanza da Alexander Zverev, per cui una vittoria paga 6 volte la posta, mentre Stefanos Tsitsipas è staccato a 8,50. Più indietro Matteo Berrettini per cui il successo vale 25 volte la posta mentre Jannik Sinner, proposto a 35.

Favorito invece di poco Nadal per gli esperti, che vedono il maiorchino a 3,50 davanti a Medvedev a 4, con Zverev a quota 6. La vittoria di Berrettini si gioca a 25 con Sinner in quota 33 costretto a rincorrere. Grande equilibrio tra i due grandi attesi anche su Planetwin365, dove Nadal è in pole per il successo a 3,70, con Medvedev subito dietro a 3,90. Il successo di Berrettini è dato a 23, mentre si gioca a 36 il trionfo di Sinner. Quote simili per i betting analyst di Snai con Nadal a 3,5 e Medvedev a 4, seguiti da Zverev in quota 5,50. Berrettini, invece, può sognare il titolo nonostante il successo finale valga 20 volte la posta mentre Sinner si trova a quota 25.