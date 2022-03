Coppa Davis, Playoff World Group I: Svizzera in difficoltà col Libano. Il 42enne Khan batte Grigelis

Sono in corso ben undici incontri di Playoff del World Group I di Coppa Davis. Di seguito tutti i risultati.

CILE-SLOVENIA (Club de Tenis Union, Viña del Mar. Terra outdoor)

Alejandro TABILO – Bor ARTNAK

Nicolas JARRY – Blaz ROLA

Marcelo Tomas BARRIOS VERA/Alejandro TABILO – Sebastian DOMINKO/Blaz ROLA

Alejandro TABILO – Blaz ROLA

Nicolas JARRY – Bor ARTNAK

Sull’erba di New Delhi, tutto facile per l’India che vince entrambi i singolari di giornata ed è ormai ad un passo dal successo contro la Danimarca. Ramanathan ha sconfitto 6-3 6-2 Sigsgaard, Bhambri si è imposto con un doppio 6-4 su Torpegaard: pesa, per i danesi, l’assenza del classe 2003 Rune. Domani mattina in programma il doppio che potrebbe chiudere i conti: gli esperti Bopanna/Sharan affronteranno Ingildsen/Nielsen.

INDIA-DANIMARCA 2-0 (Delhi Gymkhana Club, New Delhi. Erba outdoor)

Ramkumar RAMANATHAN (IND) b. Christian SIGSGAARD (DEN) 6-3 6-2

Yuki BHAMBRI (IND) b. Mikael TORPEGAARD (DEN) 6-4 6-4

Rohan BOPANNA/Divij SHARAN – Johannes INGILDSEN/Frederik NIELSEN

Ramkumar RAMANATHAN – Mikael TORPEGAARD

Yuki BHAMBRI – Christian SIGSGAARD

Botta e risposta sul cemento di Tashkent tra Uzbekistan e Turchia: padroni di casa avanti dopo il primo singolare grazie al sorprendente successo di Fayziev su Ilkel, ma poi raggiunti sulla parità dagli ospiti con Celikbilek che ha liquidato Fomin in due rapidi set.

UZBEKISTAN-TURCHIA 1-1 (Olympic Tennis School, Tashkent. Cemento indoor)

Sanjar FAYZIEV (UZB) b. Cem ILKEL (TUR) 6-3 6-7(1) 6-4

Altug CELIKBILEK (TUR) b. Sergey FOMIN (UZB) 6-3 6-4

Sanjar FAYZIEV/Sergey FOMIN – Yanki EREL/Ergi KIRKIN

Sanjar FAYZIEV – Altug CELIKBILEK

Sergey FOMIN – Cem ILKEL

La sorpresa di giornata sulla terra indoor di Porto la firma il n.165 ATP Borges, vittorioso in tre set sul polacco Majchrzak (n.75 del mondo): il Portogallo chiude la prima giornata in vantaggio per 2-0 e domani avrà a disposizione tre match point per chiudere la pratica.

PORTOGALLO-POLONIA 2-0 (Complexo Municipal de Ténis da Maia, Porto. Terra indoor)

Joao SOUSA (POR) b. Kacper ZUK (POL) 6-3 2-6 6-4

Nuno BORGES (POR) b. Kamil MAJCHRZAK (POL) 3-6 6-4 6-3

Nuno BORGES/Francisco CABRAL – Szymon WALKOW/Jan ZIELINSKI

Joao SOUSA – Kamil MAJCHRZAK

Nuno BORGES – Kacper ZUK

Situazione di parità a Tunisi tra Tunisia e Bosnia Erzegovina: Dzumhur ha sconfitto, non senza difficoltà, Echargui per 7-5 al terzo set mentre Jaziri si è imposto in rimonta su Basic. Il programma del sabato sarà aperto dal doppio nel quale Basic/Brkic partono coi favori del pronostico.

TUNISIA-BOSNIA ERZEGOVINA 1-1 (Tennis Club de Tunis, Tunis. Terra outdoor)

Damir DZUMHUR (BIH) b. Moez ECHARGUI (TUN) 6-3 3-6 7-5

Malek JAZIRI (TUN) b. Mirza BASIC (BIH) 5-7 7-5 6-3

Moez ECHARGUI/Malek JAZIRI – Mirza BASIC/Tomislav BRKIC

Malek JAZIRI – Damir DZUMHUR

Moez ECHARGUI – Mirza BASIC

La vincente del confronto tra Israele e Sudafrica verrà decisa nella giornata di sabato: 1-1 dopo la prima giornata ad Ashdod con le vittorie di Harris (6-4 6-4 su Cukierman) e Oliel (6-2 6-3 su Roelofse).

ISRAELE-SUDAFRICA 1-1 (Toto Hakiriya Ashdod Arena, Ashdod. Cemento indoor)

Lloyd HARRIS (RSA) b. Daniel CUKIERMAN (ISR) 6-4 6-4

Yshai OLIEL (ISR) Ruan ROELOFSE (RSA) 6-2 6-3

Daniel CUKIERMAN/Jonathan ERLICH – Lloyd HARRIS/Raven KLAASEN

Yshai OLIEL – Lloyd HARRIS

Edan LESHEM – Ruan ROELOFSE

NUOVA ZELANDA-URUGUAY (Darling Tennis Centre, Las Vegas, USA. Cemento outdoor)

Rubin STATAM – Ignacio CAROU

Ajeet RAI – Pablo CUEVAS

Artem SITAK/Michael VENUS – Ariel BEHAR/Ignacio CAROU

Rubin STATHAM – Pablo CUEVAS

Ajeet RAI – Ignacio CAROU

Pura formalità per l’Ucraina sul cemento outdoor di Antalya (si gioca in campo neutro per motivi di sicurezza) contro Barbados: Krutykh ha aperto le danze sconfiggendo il n.1 ospite King per 6-2 6-1 mentre Marchenko ha piazzato il punto del 2-0 superando Foster-Estwick con lo score di 6-3 6-1. Domani mattina il doppio che, molto probabilmente, chiuderà la contesa in favore del team ucraino.

UCRAINA-BARBADOS 2-0 (Rixos Premium Belek, Antalya, Turchia. Cemento outdoor)

Oleksii KRUTYKH (UKR) b. Darian KING (BAR) 6-2 6-1

Illya MARCHENKO (UKR) b. Matthew FOSTER-ESTWICK (BAR) 6-3 6-1

Denis MOLCHANOV/Vitaliy SACHKO – Matthew FOSTER-ESTWICK/Darian KING

Illya MARCHENKO – Darian KING

Oleksii KRUTYKH – Matthew FOSTER-ESTWICK

Situazione di parita sull’erba di Islamabad tra Pakistan e Lituania. In apertura di programma, il 42enne Khan ha sconfitto a sorpresa Grigelis in tre parziali, portando sull’1-0 la compagine asiatica. Il giovane Shoaib, senza ranking ATP e alla sua seconda partita in carriera in Coppa Davis, ha sfiorato il colpaccio nel secondo singolare non riuscendo a sfruttare due break di vantaggio nel terzo set (4-1): Berankis, n.86 del mondo, l’ha vinta d’esperienza ribaltando il match in extremis.

PAKISTAN-LITUANIA 1-1 (Pakistan Sports Complex, Islamabad. Erba outdoor)

Aqeel KHAN (PAK) b. Laurynas GRIGELIS (LTU) 7-6(5) 3-6 6-3

Ricardas BERANKIS (LTU) b. Muhammad SHOAIB (PAK) 6-4 6-7(2) 6-4

Muhammad ABID/Aisam QURESHI – Ricardas BERANKIS/Laurynas GRIGELIS

Aqeel KHAN – Ricardas BERANKIS

Muhammad SHOAIB – Laurynas GRIGELIS

PERU-BOLIVIA (Club Lawn Tennis de La Exposición, Lima. Terra outdoor)

Juan Pablo VARILLAS – Murkel DELLIEN

Conner HUERTAS DEL PINO – Hugo DELLIEN

Gonzalo BUENO/Sergio GALDOS – Boris ARIAS/Federico ZEBALLOS

Juan Pablo VARILLAS – Hugo DELLIEN

Conner HUERTAS DEL PINO – Murkel DELLIEN

Grande difficoltà per la Svizzera nel match casalingo contro il Libano. Sul cemento indoor di Biel, è 1-1 dopo il Day-1: Stricker è stato sconfitto a sorpresa da Hassan con un doppio 6-3, ma la nazionale elvetica ha agguantato il pareggio grazie alla rimonta operata da Laaksonen su Habib.

SVIZZERA-LIBANO 1-1 (Swiss Tennis Arena, Biel. Cemento indoor)

Benjamin HASSAN (LBN) b. Dominic STRICKER (SUI) 6-3 6-3

Henri LAAKSONEN (SUI) b. Hady HABIB (LBN) 5-7 6-3 6-3

Marc-Andrea HUESLER/Dominic STRICKER – Hady HABIB/Hasan IBRAHIM

Henri LAAKSONEN – Benjamin HASSAN

Dominic STRICKER – Hady HABIB