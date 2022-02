Elina Svitolina vuole chiarimenti dal CIO e non giocherà contro una tennista russa

Elina Svitolina, la migliore giocatrice ucraina di tutti i tempi e una delle principali figure sportive del paese, ha rivelato lunedì che non scenderà in campo al WTA 250 di Monterrey dove avrebbe dovuto affrontare la russa Anastasia Potapova martedì finché gli organismi di tennis (WTA, ITF e ATP) non chiariranno la loro posizione sul conflitto armato in Ucraina.

Nelle ultime ore, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha consigliato alle diverse federazioni sportive di escludere le squadre, le nazionali e gli atleti russi e bielorussi da tutti gli eventi internazionali, ma sport come il tennis o il ciclismo, per esempio, vivono situazioni uniche, poiché i giocatori non rappresentano i loro paesi per gran parte dell’anno. Federazioni ed enti possono, tuttavia, costringere gli atleti a combattere “sotto” una bandiera neutrale ed è proprio quello che chiede Elina.

“Spero che le nostre entità accettino le raccomandazioni del CIO e costringano gli atleti di questi paesi a gareggiare sotto bandiera neutra e senza mostrare alcun tipo di simbolo dei loro paesi”. Non incolpo gli atleti russi, il supporto degli atleti di quei paesi è stato fondamentale e voglio ringraziarli”, ha postato Svitolina sui social media.