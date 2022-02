Svitolina devolverà i suoi prize money per aiutare l’Ucraina

Elina Svitolina ha scritto su Twitter una lunga lettera, in cui prega per la pace nel suo paese e annuncia che donerà i suoi prize money per sostenere azioni umanitarie e l’esercizio impegnato nel contenere l’offensiva russa. Ecco alcuni passaggi del suo appello

“Lettera alla mia patria

Mi trovo lontana da te, lontana dagli occhi dei miei cari, dalla mia gente, ma il mio cuore non è mai stato così pieno della vostra anima. E’ difficile esprimere quanto siete speciali. Per me siete forti, belli, unici. Mi avete dato tutto, onoro ogni parte di voi: la vostra cultura, la vostra educazione, la vostra terra, il vostro mare, le vostre città, il vostro popolo. Il mio popolo. Ogni giorno ho paura per voi. Sono devastata, i miei occhi non smettono di piangere, il mio cuore non cessa di sanguinare. Ma sono così fiera di vedere il nostro popolo, le nostre madri, i nostri padri, i nostri fratelli, i nostri bambini così forti e coraggiosi intenti a combattere per difenderti. Sono degli eroi. Per tutto questo mi impegno a donare il prize money dei miei prossimi tornei per sostenere l’esercito, sostenere azioni umanitarie, per aiutarli a difendere la nostra nazione”.