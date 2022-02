Davis 2022: i gironi diventano 4 e saranno disputati dal 14 al 18 settembre in 4 diverse sedi

Il sito ufficiale della Davis Cup ha appena trasmesso una comunicazione importante, con un nuovo cambio di formato. Si passa da tre a quattro gironi, e soprattutto questi vengono anticipati a settembre, dal 14 al 18. . Le candidature sono aperte, il prossimo marzo saranno comunicate le quattro sedi scelte. Le finali restano invece dal 23 al 27 novembre, in una sede non ancora stabilita (si parlava lo scorso anno insistentemente di Abu Dhabi).

“La International Tennis Federation e Kosmos Tennis hanno annunciato oggi che le fasi a gironi delle finali di Coppa Davis by Rakuten si terranno a settembre, dal 2022 in poi. Come parte delle modifiche iniziali alla Coppa Davis, in base all’opinione dei giocatori, l’evento si svolgerà in quattro città (in precedenza tre) e ciascuna città ospiterà un gruppo di quattro squadre. Le partite del girone si svolgeranno dal 14 al 18 settembre. Le finali della Coppa Davis, dai quarti di finale in poi, si terranno in una sede neutrale, che non è stata ancora annunciata, tra il 23 e il 27 novembre 2022. Queste modifiche vengono apportate dopo aver valutato il feedback di giocatori e capitani su come alleviare il stress del frenetico calendario tennistico. Le modifiche consentono anche alla stagione di terminare una settimana prima rispetto al 2021″, si legge nel comunicato.

Il presidente dell’ITF, David Haggerty: “Ci impegniamo a mantenere gli elementi e l’atmosfera tradizionali che rendono la Coppa Davis così unica. Allo stesso tempo, siamo consapevoli che dobbiamo rimanere flessibili alle esigenze di nazioni, giocatori, tifosi e del gioco nel suo insieme. Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo ottenuto con le modifiche iniziali apportate alle finali di Coppa Davis negli ultimi anni e siamo impegnati nello sviluppo continuo della competizione a beneficio di tutti i soggetti coinvolti”.

Ricordiamo che La Federazione Russa e la Croazia, finaliste 2021, così come Serbia e Gran Bretagna (wild card), si sono già assicurate un posto nella fase a gironi 2022. Le 12 nazioni rimanenti saranno composte da chi vincerà lo scontro a eliminazione diretta che si terrà il 4 e 5 marzo in 12 paesi diversi. L’Italia di Capitan Volandri si giocherà l’accesso a Bratislava (Slovacchia).

Marco Mazzoni