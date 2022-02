ATP 500 Rio de Janeiro: Berrettini cerca il titolo in Brasile, in quota Ruud e Alcaraz gli avversari da battere

Archiviati gli Australian Open, Matteo Berrettini cerca di dare continuità a un 2022 iniziato piuttosto bene con la semifinale di Melbourne. Il tennista romano sarà in campo questa settimana al torneo di Rio de Janeiro, dove guiderà il tabellone come prima testa di serie, esordendo quindi al secondo turno. Un successo del classe 1996, riporta Agipronews, paga 6 volte la posta nelle quote Sisal. Il favorito però è il norvegese Casper Ruud, proposto a 3,50, mentre lo spagnolo Carlos Alcaraz, battuto proprio da Berrettini agli Australian Open, si gioca a 4,50. Altri due italiani proveranno ad avanzare nel torneo: si tratta di Lorenzo Sonego, proposto a 20 come vincitore finale, e Fabio Fognini, per cui un successo vale 33 volte la posta.

Sonego esordirà con Laslo Djere: una vittoria del torinese vale 1,57, mentre un successo del tennista serbo è in quota a 2,30. Anche Fognini parte favorito all’esordio nel tabellone principale, dove incontra Facundo Bagnis: il ligure vede il secondo turno a 1,60, mentre la vittoria dell’argentino è data a 2,2.

