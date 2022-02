Atp 250 Buenos Aires: buona prova di Lorenzo Sonego contro Diego Schwartzman ma non basta per approdare in finale (Video)

Lorenzo Sonego fuori in semifinale nel torneo ATP 250 di Buenos Aires.

Il 26enne di Torino, n.22 del ranking e terzo favorito del seeding, è stato sconfitto dall’argentino Diego Schwartzman, n.15 ATP e secondo favorito del tabellone, nonché campione in carica, con il risultato di 75 36 62 dopo quasi 3 ore di gioco.

Da segnalare che Sonego dopo aver perso il primo set per 7 a 5, nel secondo parziale è stato bravo a recuperare uno svantaggio di 0 a 3 pesante con due break e quattro palle per lo 0 a 4,con l’argentino al servizio, e metteva a segno da quel momento un bellissimo parziale di sei game consecutivi conquistando la frazione per 6 a 3.

Nel terzo set però l’azzurro cedeva la battuta nel secondo gioco dopo un lunghissimo game e poi nel quarto game commetteva un doppio fallo sulla palla break perdendo ancora una volta la battuta.

Sullo 0 a 5 reazione di Sonego che recuperava un break ma poi perdeva per la terza volta il servizio nel parziale uscendo di scena dal torneo per 6 a 2.

ATP Buenos Aires Lorenzo Sonego [3] Lorenzo Sonego [3] 5 6 2 Diego Schwartzman [2] Diego Schwartzman [2] 7 3 6 Vincitore: Schwartzman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 D. Schwartzman 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 2-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace df 0-3 → 0-4 D. Schwartzman 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 L. Sonego 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 4-3 → 5-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 1-3 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-5 → 5-6 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3 ACES 03 DOUBLE FAULTS 179/111 (71%) FIRST SERVE 76/96 (79%)47/79 (59%) 1ST SERVE POINTS WON 42/76 (55%)11/32 (34%) 2ND SERVE POINTS WON 12/20 (60%)8/15 (53%) BREAK POINTS SAVED 6/11 (55%)15 SERVICE GAMES PLAYED 1434/76 (45%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 32/79 (41%)8/20 (40%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 21/32 (66%)5/11 (45%) BREAK POINTS CONVERTED7/15 (47%)14 RETURN GAMES PLAYED1558/111 (52%)SERVICE POINTS WON 54/96 (56%)42/96 (44%) RETURN POINTS WON 53/111 (48%)100/207 (48%) TOTAL POINTS WON 107/207 (52%)