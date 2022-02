ATP 250 Pune: Stefano Travaglia accede ai quarti di finale. Sfida ora a sorpresa Elias Ymer

Nessun problama per Stefano Travaglia che approda ai quarti di finale nel torneo ATP 250 di Pune.

L’azzurro, n.8 del seeding, ha sconfitto questa mattina al secondo turno Yuki Bhambri entrato in tabellone con il ranking protetto con il risultato di 63 62 in 1 ora e 14 minuti di partita.

Ai quarti di finale Stefano Travaglia affronterà Elias Ymer, proveniente dalle qualificazioni che ha superato oggi a sorpresa Karatsev in due set.

Nel primo set Travaglia dopo aver annullato una palla break nel terzo gioco piazzava il break sul 2 a 1 quando toglieva la battuta all’indiano che commetteva anche due doppi falli nel gioco.

Sul 5 a 3 l’azzurro teneva la battuta ai vantaggi, piazzando anche tre ace uno sul set point e chiudeva la frazione per 6 a 3.

Nel secondo set Bhambri nel primo gioco, dal 30 a 0, cedeva 4 punti e perdeva nuovamente la battuta.

Sul 3 a 1 Stefano metteva a segno un nuovo break e po chiudeva la partita qualche game più avanti senza particolari patemi per 6 a 2.

ATP Pune Yuki Bhambri Yuki Bhambri 3 2 Stefano Travaglia [8] Stefano Travaglia [8] 6 6 Vincitore: Travaglia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Y. Bhambri 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Y. Bhambri 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Y. Bhambri 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 Y. Bhambri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Travaglia 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace ace 3-5 → 3-6 Y. Bhambri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-4 → 2-5 Y. Bhambri 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Y. Bhambri 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Y. Bhambri 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Travaglia 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

2 ACES 74 DOUBLE FAULTS 230/50 (60%) FIRST SERVE 24/57 (42%)23/30 (77%) 1ST SERVE POINTS WON 21/24 (88%)6/20 (30%) 2ND SERVE POINTS WON18/33 (55%)1/4 (25%) BREAK POINTS SAVED 1/1 (100%)8 SERVICE GAMES PLAYED 93/24 (13%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 7/30 (23%)15/33 (45%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 14/20 (70%)0/1 (0%) BREAK POINTS CONVERTED 3/4 (75%)9 RETURN GAMES PLAYED 829/50 (58%) SERVICE POINTS WON 39/57 (68%)18/57 (32%) RETURN POINTS WON 21/50 (42%)47/107 (44%) TOTAL POINTS WON 60/107 (56%)