ATP 250 Pune: Gianluca Mager cede a Joao Sousa in tre set. L’azzurro out al secondo turno

Out Mager

Ingresso in gara direttamente al secondo turno e amaro per Gianluca Mager sconfitto nel torneo ATP 250 di Pune.

Il 27enne sanremese, n.67 del ranking e 3 del seeding, è stato sconfitto dal portoghese Joao Sousa, n.137 ATP con il risultato di 46 63 76 (4) dopo 2 ore e 14 minuti di partita.

Nel terzo e decisivo set Mager sul 4 pari si è trovato sotto per 0-40, ma riusciva annullare le tre palle break consecutive ed in qualche modo tenere il turno di battuta.

Si andava al tiebreak e qui Gianluca subiva il minibreak nel primo punto. Sousa teneva i propri turni di battuta e sul 5 a 4 Mager commetteva due errori consecutivi di diritto lasciando spazio al portoghese che vinceva il tiebreak e la partita per 7 punti a 4.

ATP Pune Gianluca Mager [3] Gianluca Mager [3] 6 3 6 Joao Sousa Joao Sousa 4 6 7 Vincitore: Sousa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* ace 4-6* 6-6 → 6-7 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 G. Mager 15-0 30-0 ace 5-5 → 6-5 J. Sousa 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 G. Mager 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 J. Sousa 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-3 → 4-4 G. Mager 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 G. Mager 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Mager 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 G. Mager 0-15 df 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 G. Mager 0-15 15-15 30-30 ace 40-30 2-5 → 3-5 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 G. Mager 30-0 40-0 40-15 40-30 df ace 1-4 → 2-4 J. Sousa 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace 40-40 A-40 1-3 → 1-4 G. Mager 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-3 → 1-3 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 G. Mager 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Mager 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace A-40 5-4 → 6-4 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-3 → 5-4 G. Mager 15-0 30-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 G. Mager 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 G. Mager 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 2-1 → 3-1 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 G. Mager 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 2-0 J. Sousa 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

15 ACES 126 DOUBLE FAULTS 245/87 (52%) FIRST SERVE 62/105 (59%)41/45 (91%) 1ST SERVE POINTS WON 44/62 (71%)22/42 (52%) 2ND SERVE POINTS WON 30/43 (70%)5/6 (83%) BREAK POINTS SAVED 1/2 (50%)15 SERVICE GAMES PLAYED 1618/62 (29%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 4/45 (9%)13/43 (30%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 20/42 (48%)1/2 (50%) BREAK POINTS CONVERTED 1/6 (17%)16 RETURN GAMES PLAYED 1563/87 (72%) SERVICE POINTS WON 74/105 (70%)31/105 (30%) RETURN POINTS WON 24/87 (28%)94/192 (49%) TOTAL POINTS WON 98/192 (51%)