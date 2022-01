Wilander critica le motivazioni di Zverev (video)

La sconfitta di Sasha Zverev è stata uno dei risultati più sorprendenti dell’Australian Open in corso. Shapovalov è giocatore di grandissimo talento, con un tennis da vero “showtime”, ma l’altra notte Zverev c’ha messo del suo per uscire sconfitto tre set a zero contro il mancino canadese. Nella press-conference post partita, Zverev ha fatto autocritica, dicendo che se il suo livello è questo, il n.1 del mondo – suo obiettivo dichiarato per il 2022 – è assai lontano e non lo merita.

Un’autocritica interessante, che però non è bastata a Mats Wilander. L’ex n.1 del mondo e 7 volte campione Slam, negli studi di Eurosport è andato oltre, puntando il dito sull’attitudine generale del tedesco. Per Mats, se vuoi essere il migliore non puoi parlare di lavoro, soldi, buona vita grazie a buoni risultati, devi avere qualcosa dentro di superiore che ti motivi ad arrivare al tuo limite, a tirare fuori tutto quel che hai per arrivarci.

“Credo sia interessante sottolineare il discorso dei sacrifici che devi fare quando sei in tour. Non ho mai sentito Rafa Nadal, Roger Federer o Novak Djokovic parlare di soldi…” afferma Wilander, “Sascha in realtà ha detto che ‘sì, essere lontano da casa bla bla bla, ma è un buon lavoro, farò un sacco di soldi’ e io sono sobbalzato, pensando che questo è un punto interessante. Ranking per i Championships, ce l’ho. Credo che Sasha in questo momento non voglia essere n.1 ma deve avere nel suo cuore il desiderio di arrivare ad essere il miglior giocatore possibile e questo non è qualcosa che non arriva automaticamente”.

In effetti, la motivazione per arrivare a primeggiare è la primissima, ma necessaria, molla a farti fare lo scatto decisivo. Si credeva che il grande Zverev visto nella ultima parte del 2021 e alle Finals, dove ha sconfitto sia Djokovic che Medvedev impressionando per solidità e servizio, fosse pronto a vincere in Australia e spiccare il volo. Il torneo, purtroppo per lui, ha mostrato un film molto diverso…

Marco Mazzoni