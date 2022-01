Australian Open: Karatsev ha commesso 107 (!) errori non forzati, ha conquistato meno punti ma ha superato lo stesso il primo turno (Video)

È già candidato per il match più combattuto degli Australian Open 2022. Aslan Karatsev, semifinalista a Melbourne 11 mesi fa, si è qualificato per il secondo turno dopo una maratona di 4h52 minuti di gioco.

Karatsev ha dovuto soffrire molto per superare lo spagnolo Jaume Munar con il punteggio di 3-6, 7-6(1), 6-7(3), 6-4 6-4, in un duello dove il russo ha commesso qualcosa come 107 errori non forzati.

A proposito, per capire le difficoltà di Karatsev basta vedere che, nonostante abbia vinto la partita, ha ottenuto meno punti di Munar: lo spagnolo ha conquistato 188 punti contro i 184 del russo.

Ha fatto tutto il russo nel bene e anche nel male. Nelle quasi cinque ore di battaglia, Karatsev ha messo a segno 87 vincenti contro i soli 24 del suo avversario, molto più equilibrati sono state le palle break conquistate. Entrambi hanno perso il servizio otto volte, Karatsev ha avuto bisogno di 27 opportunità, mentre Munar ne ha avute 17.

Al secondo turno, Aslan Karatsev affronterà l’americano Mackenzie McDonald, che ha battuto Nikola Milojevic 5-7, 6-4, 6-3, 6-2.

GS Australian Open J. Munar J. Munar 6 6 7 4 4 A. Karatsev A. Karatsev 3 7 6 6 6 Vincitore: A. Karatsev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Karatsev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 A. Karatsev 0-15 0-30 0-40 1-4 → 2-4 J. Munar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 J. Munar 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 30-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Karatsev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Munar 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 A. Karatsev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 1-3 J. Munar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 A. Karatsev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Munar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 J. Munar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 J. Munar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Munar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 3-3 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Munar 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 J. Munar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 J. Munar 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Munar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Munar 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Karatsev A-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 J. Munar 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 A. Karatsev 30-40 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Munar 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Karatsev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 A. Karatsev 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

6 Aces 74 Double faults 870 %126/180 1st serve in 57 % 110/19262 % 78/126 Win 1st serve 65 % 72/11052 % 28/54 Win 2nd serve 46 % 38/8247 % 8/17 Break points won 30 % 8/2768 % 13/19 Net points won 71 % 44/6239 % 74/192 Receiving points won 39 % 70/18024 Winners 871 Return winners 535 Unforced errors 1074 Return unforced errors 9188 Total points won 184