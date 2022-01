WTA 500 Sydney e WTA 250 di Adelaide: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Jasmine Paolini (LIVE)

WTA 500 Sydney – 2° Turno – Hard

Il match deve ancora iniziare

Petra Kvitovavs (7) Ons Jabeur

Ekaterina Alexandrova vs (2) Garbiñe Muguruza



Il match deve ancora iniziare

(5) Paula Badosa vs Ajla Tomljanovic Non prima 7:00 PM



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 01:00 AM

(3) Barbora Krejcikova vs Jaqueline Cristian Non prima 3:00 PM



Il match deve ancora iniziare

Caroline Garcia vs (9) Elena Rybakina



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – ore 01:00 AM

(4) Anett Kontaveit vs Elena-Gabriela Ruse Inizio 01:00 AM



Il match deve ancora iniziare

Daria Kasatkina vs Elise Mertens



Il match deve ancora iniziare

Oceane Dodin vs Belinda Bencic



Il match deve ancora iniziare

Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia vs (3) Gabriela Dabrowski / (3) Giuliana Olmos



Il match deve ancora iniziare

Arantxa Rus / Astra Sharma vs (2) Shuko Aoyama / (2) Ena Shibahara



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

(6) Marketa Vondrousovavs Ana Konjuh

Tereza Martincova vs Madison Keys



Il match deve ancora iniziare

(4) Tamara Zidansek vs Maddison Inglis Non prima 8:30 PM



Il match deve ancora iniziare

Show Court 1 – ore 00:00 AM

Alison Riske vs Anhelina Kalinina



Il match deve ancora iniziare

Marta Kostyuk vs (3) Cori Gauff



Il match deve ancora iniziare

Match Court 3 – ore 00:00 AM

(3) Eri Hozumi / (3) Makoto Ninomiya vs Kaitlyn Christian / Lidziya Marozava



Il match deve ancora iniziare

Elixane Lechemia / Ingrid Neel vs Ulrikke Eikeri / Danka Kovinic



Il match deve ancora iniziare

Match Court 4 – ore 01:00 AM

Rebecca Peterson vs Madison Brengle Inizio 11:00 AM



Il match deve ancora iniziare

Jasmine Paolini vs Lauren Davis



Il match deve ancora iniziare

(8) Liudmila Samsonova vs Nuria Parrizas Diaz



Il match deve ancora iniziare

Viktorija Golubic / Jil Teichmann vs Tereza Martincova / Marketa Vondrousova



Il match deve ancora iniziare

Marta Kostyuk / Katarzyna Piter vs Alicja Rosolska / Erin Routliffe



Il match deve ancora iniziare