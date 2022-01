Caso Djokovic: stand by in Australia, si indaga sulle dichiarazioni e spostamenti di Novak dopo esser risultato positivo a dicembre

Stand by in Australia sul caso Djokovic, ma non per immobilismo. Mentre il campione in carica degli Australian Open nella giornata odierna di è allenato nell’impianto degli Australian Open (anche se le telecamere di servizio non hanno ripreso i suoi allenamenti), la politica sta prendendo tempo per indagare sulle dichiarazioni rilasciate da n.1 serbo in merito al suo comportamento dopo aver constato di esser positivo al covid-19. Infatti è ormai certo – come dimostrano i documenti rivelati – che Djokovic è risultato positivo al virus lo scorso 16 dicembre.

Novak ha mentito sul modulo di iscrizione al viaggio dicendo di non aver viaggiato nei 14 giorni precedenti, mentre alcuni video dimostrano suoi spostamenti in patria e all’estero. Sul modulo, Djokovic ha dichiarato di non aver viaggiato da 14 giorni prima del suo arrivo in Australia il 6 gennaio; tuttavia Novak si era recato a Belgrado il giorno di Natale e poi era apparso a Marbella in Spagna il 2 gennaio.

La legge in vigore, su questo punto, è chiara: a tutti i viaggiatori che arrivano in Australia viene chiesto se hanno “viaggiato o viaggeranno nei 14 giorni precedenti il volo per l’Australia”. Vengono inoltre avvertiti: “Dare informazioni false o fuorvianti è un reato grave. Si può anche essere passibili di una sanzione civile per aver fornito informazioni false o ingannevoli”, con la pena massima di 12 mesi di reclusione.

In questo video, della Soto Academy in Spagna, ecco Djokovic intento ad allenarsi lo scorso 31 dicembre.

I suoi avvocati affermano che ha sostenuto un test PCR alle 13:00 del 16 dicembre e ha ricevuto un risultato positivo verso le 20:00 quella serata. Nonostante questo, il 17 dicembre ha partecipato in patria a una cerimonia di premiazione con i tennisti junior (anche senza mascherina), ci sono delle foto dell’evento che lo dimostrano. Inoltre il 18 dicembre, come riporta l’autorevole quotidiano francese L’Equipe, Djokovic è stato impegnato in un servizio fotografico con alcuni dei loro fotografi per la consegna del premio sportivo dell’anno 2021.

Questi comportamenti vanno contro anche alle normative in vigore in Serbia, che impongono che una persona debba isolarsi per 14 giorni se risulta infetta. Trovato positivo il 16 dicembre, il suo periodo di quarantena sarebbe terminato il 30 dicembre.

Per questo l’imbarazzo della sua famiglia quando ieri, nella conferenza stampa indetta per sostenere Novak, se ne sono andati senza rispondere alle domande relative a questi spostamenti “da positivo”.

In Australia il ministro dell’immigrazione Alex Hawke difficilmente prenderà una decisione nella giornata di oggi, rimandando tutto a domani. Sembra accertato che Djokovic ha dichiarato il falso nei documenti necessari per l’ingresso in Australia.

Marco Mazzoni