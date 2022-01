Challenger Bendigo e Traralgon: I risultati con il dettaglio delle Semifinali. In campo Agamenone e Caruso (LIVE)

CHALLENGER Bendigo (Australia) – Semifinali, cemento

Centre Court – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Franco Agamenone vs [10] Enzo Couacaud



CH CH Bendigo Agamenone F. • Agamenone F. 30 1 7 0 Couacaud E. Couacaud E. 15 6 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Agamenone F. 15-0 30-0 30-15 0-1 Couacaud E. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 Couacaud E. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Agamenone F. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Couacaud E. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Agamenone F. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Couacaud E. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Agamenone F. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Couacaud E. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Agamenone F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Couacaud E. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Agamenone F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Couacaud E. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Agamenone F. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Couacaud E. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Agamenone F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 1-5 Couacaud E. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Agamenone F. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Couacaud E. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Agamenone F. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Couacaud E. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [5] Salvatore Caruso vs [8] Ernesto Escobedo



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Ruben Bemelmans / Daniel Masur vs [2] Enzo Couacaud / Blaz Rola (non prima ore: 03:30)



Il match deve ancora iniziare

1. [6] Mitchell Krueger vs [5] Bjorn Fratangelo



CH CH Traralgon Krueger M. Krueger M. A 6 3 Fratangelo B. • Fratangelo B. 40 7 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Fratangelo B. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 Krueger M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Fratangelo B. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Krueger M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Fratangelo B. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Krueger M. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Fratangelo B. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Krueger M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 Krueger M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Fratangelo B. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Krueger M. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Fratangelo B. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Krueger M. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Fratangelo B. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Krueger M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Fratangelo B. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Krueger M. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Fratangelo B. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Krueger M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Fratangelo B. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [12] Jesper De Jong vs [4] Tomas Machac



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Calum Puttergill / Dane Sweeny OR [3] Manuel Guinard / Zdenek Kolar vs [4] Marc-Andrea Huesler / Dominic Stricker OR [2] Christopher Rungkat / Divij Sharan

CH CH Traralgon Puttergill C. / Sweeny D. Puttergill C. / Sweeny D. 4 6 7 Guinard M. / Kolar Z. Guinard M. / Kolar Z. 6 2 10 Vincitore: Guinard M. / Kolar Z. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 Puttergill C. / Sweeny D. 0-1 0-2 1-2 2-2 3-2 3-3 3-4 3-5 4-5 4-6 5-6 5-7 6-7 7-7 7-8 7-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Guinard M. / Kolar Z. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-2 → 6-2 Puttergill C. / Sweeny D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Guinard M. / Kolar Z. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Puttergill C. / Sweeny D. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-1 → 3-2 Guinard M. / Kolar Z. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Puttergill C. / Sweeny D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Guinard M. / Kolar Z. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Puttergill C. / Sweeny D. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Guinard M. / Kolar Z. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Puttergill C. / Sweeny D. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Guinard M. / Kolar Z. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Puttergill C. / Sweeny D. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Guinard M. / Kolar Z. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Puttergill C. / Sweeny D. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-3 → 2-3 Guinard M. / Kolar Z. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Puttergill C. / Sweeny D. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Guinard M. / Kolar Z. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Puttergill C. / Sweeny D. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

1. [WC] Calum Puttergill/ Dane Sweenyvs [3] Manuel Guinard/ Zdenek Kolar

Court 16 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. [4] Marc-Andrea Huesler / Dominic Stricker vs [2] Christopher Rungkat / Divij Sharan