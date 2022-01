MTO per Grenier durante la sfida con Caruso: “La mascherina? Non mi interessa, ho il Covid-19”

Sta facendo discutere quanto accaduto nella notte italiana al Challenger di Bendigo nel corso del quarto di finale tra Salvatore Caruso e Hugo Grenier. Il tennista francese, numero 150 del ranking ATP ed accreditato della terza di serie, si trovava sotto per 3-0 nel terzo parziale quando ha richiesto l’intervento del fisioterapista per un problema fisico: a questo punto, il giudice di sedia Timo Janzen ha invitato Grenier ad indossare la mascherina ma da qui è nata una piccola discussione che potrebbe avere strascichi importanti.

“Non mi interessa, ho il Covid-19“, ha ribattuto Grenier alla richiesta di Janzen. “Devi indossare la mascherina, non importa se hai il Covid-19 o no: se non la indossi, non potrai ricevere il trattamento“, gli ha replicato il giudice di sedia. Dopo qualche attimo di esitazione, Grenier ha estratto la mascherina dal borsone e l’ha indossata, ma non ha ricevuto alcun trattamento: con il fisioterapista, infatti, c’è stato solamente un lungo dialogo intervallato da un breve check alla gamba destra. Dopo i tre minuti di medical timeout, Grenier è tornato in campo perdendo il servizio a quindici: sullo 0-4, il transalpino ha deciso di alzare bandiera bianca ma dopo averlo comunicato all’arbitro è andato a stringere la mano a Caruso. La speranza, a questo punto, è che Grenier non fosse realmente positivo al Covid-19 come dichiarato da lui stesso.