Il torneo di Rotterdam anche nel 2022 rischia l’assenza del pubblico. Krajicek “Poche speranze”

L’ATP 500 di Rotterdam è sempre stato considerato un torneo di altissimo livello dato che gli organizzatori hanno sempre cercato di avere dei top anche con lauti ingaggi, ma tutti i segnali sono che per il secondo anno di fila non ci sarà il pubblico sugli spalti per guardare lo spettacolo. Questo è un effetto collaterale della pandemia di Covid-19, e Richard Krajicek ha poche speranze che la situazione possa cambiare.

Il direttore del torneo – ed ex vincitore del torneo di Wimbledon nel 1996 – ha detto al giornalista Lautaro Miranda che è quasi certo che l’edizione del 2022, prevista per l’inizio di febbraio, dovrebbe di nuovo essere giocata a porte chiuse. In questo modo, i fan dovranno guardare in televisione Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Jannik Sinner, Gael Monfils e Felix Auger-Aliassime, i giocatori già confermati per il torneo.