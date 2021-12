Dominic Thiem salta gli Australian Open: l’austriaco inizierà il 2022 a Cordoba

Dominic Thiem salterà gli Australian Open: l’ufficialità è stata data dallo stesso giocatore austriaco pochi minuti fa attraverso un comunicato pubblicato sui canali social. Il ventottenne di Wiener Neustadt ha dichiarato: “Assieme al mio team, abbiamo deciso di fare qualche cambiamento nella programmazione delle prime settimane del 2022. Inizierò la stagione in Sudamerica, a Cordoba, a fine gennaio e dunque non giocherò gli Australian Open a Melbourne, una città che amo e di cui ho grandissimi ricordi legati a partite indimenticabili disputate di fronte ad un pubblico spettacolare. Mi mancheranno i tifosi australiani, ma tornerò nel 2023“.

“Crediamo che questa sia la soluzione migliore per un buon ritorno alle competizioni. Rimarrò in Austria per alcuni giorni poi inizierò ad allenarmi all’aperto in vista dei primi tornei della stagione“, ha concluso Thiem. Il posto dell’austriaco nel tabellone principale degli Australian Open sarà preso da Maxime Cressy, che di conseguenza consente a Ulises Blanch di fare il suo ingresso nelle qualificazioni: a questo punto, il nostro Andrea Arnaboldi diventa il primo alternate per il tabellone cadetto.