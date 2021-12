Anche Andrey Rublev è positivo al Covid-19. Sesto tennista positivo del torneo di Abu Dhabi

Il numero cinque del mondo Andrey Rublev ha rivelato di essere in isolamento a Barcellona, dove vive, dopo essere risultato positivo al covid-19 in seguito al suo viaggio ad Abu Dhabi, dove è stato la scorsa settimana per giocare (e vincere) il Mubadala World Tennis Championships.

Data questa situazione, è improbabile che Rublev sia in grado di viaggiare in tempo per partecipare alla ATP Cup, prevista per il 1° gennaio. Il russo dovrebbe partecipare direttamente agli Australian Open, a meno che non opti per un invito a uno dei tornei che si giocano la settimana prima dello Slam Aussie.

Il 24enne è il sesto tennista presente ad Abu Dhabi per partecipare all’evento che ha contratto il virus, dopo Rafael Nadal, Denis Shapovalov, Emma Raducanu, Belinda Bencic e Ons Jabeur.