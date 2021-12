Shuai Peng ad un giornale di Singapore ritratta le accuse: “non ho mai detto o scritto che qualcuno mi abbia aggredito sessualmente”

La tennista cinese Shuai Peng ha parlato ad un quotidiano di Singapore e ha negato di aver accusato un ex vice ministro di averla aggredita sessualmente in passato, in quella che si pensa essere la sua prima intervista alla stampa estera da quando le sue dichiarazioni sui social media nello scorso novembre sono diventate una tempesta mediatica.

«In primo luogo — ha detto Shuai a Zaobao, testata di Singapore — devo sottolineare un punto che è estremamente importante, non ho mai detto o scritto che qualcuno mi abbia aggredito sessualmente, devo sottolineare chiaramente questo punto.

Non voglio parlare più di questo o di dove sono stata nelle ultime settimane perché è la mia vita privata. Ci sono stati molti malintesi e non dovrebbero esserci interpretazioni distorte”.

La dichiarazione apparentemente contraddice completamente il post sui social media del 2 novembre, in cui Peng accusava l’ex vice ministro Zhang Gaoli di averla costretta a fare sesso. La dichiarazione è stata tolta meno di 30 minuti dopo essere stata pubblicata, e la Peng è diventata al centro di una tempesta mediatica globale dopo essere scomparsa completamente per più di due settimane.

Shuai Peng ha anche dichiarato di aver risposto a Steve Simon in una lettera, ma di non averlo fatto lei stessa: “La versione cinese dell’email è stata scritta da me, ma quella pubblicata dalla CGTN in inglese è stata scritta da un traduttore, e diceva più o meno le stesse cose. Perché ci sarebbe gente che mi insegue per minacciarmi? Non sono mai stata in pericolo. Mi sono solo riposata a casa e non è accaduto niente”.

