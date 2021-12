Tenere il servizio da situazione difficili. Matteo Berrettini il più affidabile

Immagina, caro lettore, che la tua vita dipendesse dal servizio di qualche top player di tennis. Chi sceglieresti? Bene, l’ATP ci ha aiutato un po’ a rispondere a questa domanda analizzando statisticamente come i giocatori sono usciti da situazioni difficili nei loro giochi di servizio. In un interessante lavoro, si è giunti a una conclusione: Matteo Berrettini è il più affidabile, dato che ne esce vincitore in tre parametri su sei.

Nella statistica ci sono i giocatori che hanno giocato almeno dieci incontri. Novak Djokovic è il migliore da 0-30, mentre Roger Federer appare in tre delle statistiche.

Tenere il servizio da 0-15 (media del circuito -> 62,3%)

1. John Isner – 84,3% (113/134)

2. Matteo Berrettini – 80,4% (176/219)

3 Novak Djokovic – 76,0% (171/225)

3 Roger Federer – 76.0% (38/50)

Mantenere il servizio da 0-30 (media del circuito -> 36,9%)

1. Novak Djokovic – 61,5% (48/78)

2. Matteo Berrettini – 61,3% (38/62)

3. Stefanos Tsitsipas – 59,1% (52/88)

Tenere il servizio da 0-40 (media del circuito -> 15,3%)

1. Matteo Berrettini – 38.1% (8/21)

2. John Isner – 36,4% (4/11)

3. Grigor Dimitrov – 35,7% (5/14)

Tenere il servizio da 15-30 (media del circuito -> 55,7%)

1. Matteo Berrettini – 73,3% (99/135)

2. Roger Federer – 72,5% (29/40)

3. John Isner – 72,5% (58/80)

Tenere il servizio 15-40 (media del circuito -> 27,2%)

1. Denis Shapovalov – 51,4% (37/72)

2. Alexei Popyrin – 46,7% (28/60)

3. Matteo Berrettini – 46,3% (25/54)

Tenere il servizio da 30-40 (media del circuito -> 44,8%)

1. Matteo Berrettini – 61,8% (63/102)

2. Denis Shapovalov – 59,8% (76/127)

3. Roger Federer – 58,8% (20/34)