Rafael Nadal dubbioso: “Non so se andrò in Australia. Devo parlare con il mio team per capire cosa è meglio fare nelle prossime settimane”

Rafa Nadal ha terminato la sua partecipazione nel torneo di esibizione di Abu Dhabi con un’altra sconfitta.

Nadal ha mostrato durante questa esibizione un livello di gioco interessante, soprattutto nel duello di questo sabato contro Denis Shapovalov (dove ha perso solo al supertiebreak), ma nonostante sensazioni positive, il numero sei del mondo preferisce rimanere cauto e non ha nemmeno garantito la sua presenza agli Australian Open.

“Non so se andrò in Australia. Devo parlare con il mio team per capire cosa è meglio fare nelle prossime settimane. Ma lascio questo torneo con un’esperienza positiva”, ha detto ai media presenti negli Emirati Arabi Uniti.